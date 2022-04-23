倪岳峰与王晓晖出任 河北四川省“一把手” 已有逾半数省委书记换人

新华社昨天发布倪岳峰和王晓晖履新的消息。58岁的倪岳峰和60岁的王晓晖都是中共十九届中央委员，前者在人大系统被提拔为副部级，后者则没有地方从政经验，两人的仕途历程在省级党委书记中都比较少见。

中国高层昨天宣布调整河北、四川两省“一把手”，海关总署署长倪岳峰接替王东峰，出任中共河北省委书记；中宣部常务副部长王晓晖接替彭清华，出任中共四川省委书记。

去年下半年以来，各省区市陆续展开省级党委换届，为今年下半年召开的中共二十大做准备。据《联合早报》统计，去年7月以来，约半数省级党委书记换了新面孔。

截至目前，除了中共内蒙古自治区党委书记石泰峰仍在超龄服役，其他年满或接近正部级大员65岁退休年龄的省级“一把手”，都已退居二线。

新华社昨天发布倪岳峰和王晓晖履新的消息。58岁的倪岳峰和60岁的王晓晖都是中共十九届中央委员，前者在人大系统被提拔为副部级，后者则没有地方从政经验，两人的仕途历程在省级党委书记中都比较少见。

公开资料显示，倪岳峰拥有清华大学博士学位，他早年在合肥工业大学任教，之后在山东省青岛市科委、青岛市计委任职。

1997年，倪岳峰到国家海洋局工作，三年后出任海洋局副局长。他在2003年进入人大系统，出任全国人大环境与资源保护委员会委员，2008年任全国人大环资委副主任委员，跨入副部级门槛。

2011年，倪岳峰调职福建，出任过福建省副省长、中共福建省纪委书记、福州市委书记、福建省委副书记等职。他在2017年回京，出任海关总署党组书记、副署长，晋升为正部级；隔年出任海关总署署长，直到此次履新。

王晓晖长期在宣传系统耕耘，他在1986年大学毕业后就到中宣部工作，历任宣传教育局副处长、处长、助理巡视员，政策法规研究室副主任，舆情信息局局长，理论局局长，中宣部副秘书长；2009年出任中宣部副部长。

2010年，中宣部正式建立新闻发言人制度，王晓晖兼任中宣部新闻发言人。2014年，他以中宣部副部长身份兼任中央政策研究室副主任，三年后明确为中央政策研究室常务副主任。2018年1月，王晓晖首次以中宣部常务副部长身份亮相；同年5月兼任国家电影局局长。

此次卸任河北省委书记的王东峰今年64岁，卸任四川省委书记的彭清华今年65岁，两人都属于接近退休年龄或到龄退休。

这是中国高层在不到一个月内，更换的第二批省委书记。3月底，官方宣布调整湖北、青海、宁夏三省区“一把手”，应勇、王建军和陈润儿卸任，王蒙徽、信长星和梁言顺分别接任湖北、青海、宁夏“一把手”。

至此，除了兼掌地方的政治局委员，地方大员中只有1956年出生的内蒙古党委书记石泰峰仍超龄服役。一般上，年满65岁的省委书记，都不会再被提名连任新一届书记，但在去年11月内蒙古党委换届中，石泰峰连任“一把手”。

分析认为，石泰峰有望在中共二十大后进入政治局，或被安排进入全国人大或全国政协，晋升副国级。

二十大前后，一些省区市的“一把手”仍会有调整，个别省级党委书记将进京履职。目前唯一的女性省级党委书记、贵州省委书记谌贻琴，以及中共总书记习近平在浙江的老部下、河南省委书记楼阳生，都被看好会在二十大更上层楼。

此外，由政治局委员兼任党委书记的北京、上海、天津、重庆和广东，今年内也可能出现“一把手”调整。