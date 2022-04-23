上海开展社会面清零攻坚九大行动 官方：取得成效后将逐步分批重新开放

上海本周三（20日）宣布两个市辖区实现“社会面清零”后，昨天起全市开展社会面清零攻坚九大行动，持续加强检测筛查。官方并称，在实现社会面清零后，可根据“三区”划分相关要求，逐步、分批、有序开放社会面人员流动和生产生活。但也有上海居民忧心，频繁出门检测反而增加感染风险。

上海市卫生健康委员会网站昨天公告，前天（21日）新增本土冠病感染1万7629例。上海市卫健委一级巡视员吴干渝昨天在疫情防控新闻发布会上指出，全市疫情已连续几天呈下降趋势，静安区、黄浦区和杨浦区等三区疫情仍有所上升。

她说，当前疫情形势依然十分严峻，市防控办已制定下发实施方案，並开展全市社区管控、检测筛查、流调排查、转运隔离、腾换扩容、中医药干预、清洁消毒、拔点及防外溢等九大行动，力争早日实现社会面清零。

中国副总理孙春兰本周在上海调研指导疫情防控工作时，强调要坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，对疫情重点街镇社区、重点场所拔点攻坚，加快实现社会面清零目标。

这次上海实施的九大行动內容包括，全面梳理所有发生聚集性疫情且仍在持续传播的老旧小区、城中村、人群聚居场所，对有感染者的小区门栋和村宅，采取上门磁（监测门是否开启的感应器）等严格封闭管理措施，也对工厂、工地、养老院、精神病院等人员聚居场所实施封闭管理。

担心频繁聚集检测 反而增加感染风险

隶属中共上海市委的《解放日报》昨天刊登问答表示，一旦实现社会面清零并不断巩固防控成效，就可以根据“三区”（封控区、管控区、防范区）划分相关要求，逐步、分批、有序开放社会面人员流动和生产生活，直至完全恢复常态。

来自台湾、居住在上海浦西地区的Andy接受《联合早报》采访时说，自封控以来接受超过20次核酸检测，过去这一周几乎天天被要求下楼受测，频率明显增高，但他跟不少邻居都担心，频繁聚集检测，反而增加感染风险。

另外，上海自疫情以来频传物流受阻、物资传输迟缓，多地近期更出现发放的生活保障物资质量低劣、仿冒，甚至有过期、变质食品等问题。

上海市纪委市监察委员会昨天宣布，对保供物资采购发放开展专项监督检查，重点关注保供物资采购、管理、发放背后有无利益输送行为及随意采购、延误发放等失职渎职行为等。

上海市副市长张为昨天在疫情防控新闻发布会应询时坦言，物流不畅的程度与疫情发展高度相关，接下来会进一步优化完善公路核酸检测服务点布局，加快落实货车司机“即采、即走、即追”等管理要求，切实保障港口机场核心功能运转正常、货运畅通。