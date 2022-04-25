北京疫情升温 市民囤粮防封城

上海冠病疫情尚未回稳，北京疫情又陡然升温，官方将其定调为“情况紧急，形势严峻”。部分当地居民已开始买菜囤粮，以防北京像上海一样走向封城。

北京前天（4月23日）下午4时至昨天下午4时新增21起本土感染病例，本轮疫情感染者人数在三天内突破40人。

初步流调结果显示，疫情已隐匿传播一周，感染者涉及学校、旅行团及多个家庭，人群多样，活动范围广，预计未来几天报告的感染病例将持续增加。

朝阳区一所中学上周五发现感染群后，中共北京市委书记蔡奇两天内接连主持三场疫情防控工作领导小组会议，强调本轮疫情涉及多条传播链，续发和隐匿传播风险高，情况紧急，形势严峻。

蔡奇指示，疫情处置要“事不过夜”“必须严防死守、以快制快”。

北京市疾控中心副主任庞星火昨天在新闻发布会上指出，当前疫情防控面临境外、京外输入及“五一”假期人员流动增加等多重风险，防控压力持续增大。

他要求采取最果断措施，以最快速度管控风险、流调溯源，坚决阻断病毒传播链。

疫情中心朝阳区昨天划定14个封控区、14个管控区、一个高风险地区和一个中风险地区。根据官方规定，中、高风险区均为封控区。封控区居民足不出户；管控区居民人不出区。

该区继叫停线下培训和集体活动、对部分街道实施限流后，又宣布今天起全区进行常态化核酸检测，一周内对在该区生活和工作人员进行三轮核酸检测，要求上班人员“做完核酸检测后再去上班”。

朝阳区是北京市城六区之一，位于北京市东部，是外国使馆的集中地，也是北京市最多外籍人士居住的地区。

北京市商务局副局长赵卫东和朝阳区副区长杨蓓蓓昨天在发布会上，先后强调，目前全市生活必需品市场供应和物流配送稳定，朝阳区物资供应充足、储备充分，将对造谣蛊惑、哄抬物价、引起恐慌的行为依法追究责任。

不过，这并未能打消当地民众顾虑。家住朝阳区的蒋女士（65岁，退休人士）告诉《联合早报》，她昨天到超市采购时，发现前来囤粮的人数明显增多，所幸物资还算充足，她顺利买到大米、咸蛋、皮蛋和食用油。

为储备足够食材，蒋女士前晚还催促女儿网购一个冰箱。但由于各地物流受阻，她担心冰箱无法在近期内运到。

学者：上海为北京敲响警钟

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时指出，上海的前车之鉴为北京敲响警钟，当局将全力尽快扑灭疫情，避免出现大面积传播。

唐任伍说，北京的疫情防控措施向来比上海严格，今年初举办冬奥会期间又积累大量防疫经验，相信可以在短期内控制住疫情。“考虑到经济影响与国际形象，北京不会采取封城措施。”

上海前天新增感染病例回落至2万1058起，但仍处于2万起以上的高位。

上海市卫健委副主任赵丹丹昨天在新闻发布会上说，这主要是由于部分建设工地、企业等聚集性疫情有所抬头，接下来将进一步加强健康监测和人员筛查，做好有关区域内的环境消毒，严格落实个人防护措施。

上海市统计局前天公布的数据显示，上海今年第一季经济同比增长3.1％，比去年同期的两年平均增速回落1.6个百分点。

受防控措施影响，规模以上工业增加值、社会销售品零售总额、新增就业岗位等经济指标在3月均大幅回落。

分析认为，企业疫情多发可能拖累复工复产进度，加剧封城对上海经济影响。

（记者是《联合早报》上海特派员）