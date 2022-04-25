澳洲副总理吁所罗门群岛 防签安全协议受制于中国

（纽约／霍尼亚拉综合讯）澳大利亚副总理呼吁所罗门群岛，在和中国签署安全合作框架协议时要小心，因为可能会受制于中国。

据彭博社报道，澳大利亚副总理乔伊斯（Barnaby Joyce）昨天（4月24日）在澳洲媒体节目上说，接受所罗门群岛关于中国不会永久驻军的承诺。但他提醒道：“如果你邀请一个极权政权（totalitarian regime）进入你的国家，那当然会对你的主权产生影响。”

中国和所罗门计划达成一项安全协议，虽然协议的最终版本尚未公布，但上月底泄露的草案显示，所罗门将在南太平洋为中国军舰提供安全的停靠港口，并允许中国在该国发生骚乱时派军队前往所罗门群岛。由于所罗门距离澳大利亚海岸约2000公里，这份草案引发澳大利亚及其盟国的反对。

中国军力达数千人 对澳是“大问题”

乔伊斯指出，在塔吉克斯坦、缅甸和吉布提和中国的类似交易中，中国军方人数有时达到数千名，这对澳大利亚来说是个“大问题”。他表示，如果中国在所罗门实质性长期驻军或具备投放军队能力，澳大利亚将与美国一起作出相应反应。乔伊斯强调：“美国与澳大利亚步调一致。我们知道中国政府的想法是什么，我们不希望他们的想法成真。”

中国：美向所国发出威胁 暴露其霸权思维霸凌行径

美国白宫22日声明，若中国在所罗门部署永久性军事力量，美国将采取“相应行动”。美国国家安全委员会的协调员同日抵达所罗门群岛，讨论已经签署的中所协议。

中国驻所罗门群岛使馆发言人昨日表示，美国代表团公然就中所安全合作向所罗门政府发出威胁，暴露出美国一些人的霸权思维、霸道心态、霸凌行径。所谓中国在所罗门建立军事基地的说法，完全是少数别有用心的人编造出来的假消息。中所是在平等和互不干涉内政基础上开展安全等各领域合作。

所罗门群岛总理索加瓦雷19日曾承诺，中所协议内容之后将公开，不会让中国设军事基地。