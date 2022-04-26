上海冠病死例创新高平均年龄84岁 专家：须提高年老及重症人群接种率

上海医学专家张文宏建议，应该要提高这些人群的疫苗接种率，並让冠病定点医院成为救治重度基础疾病冠病患者的综合医院。

上海冠病死亡病例持续攀升，官方昨天（25日）通报，前天新增51起本土死亡病例，为本轮疫情新高。这些患者多为高龄、重症基础疾病人士，且多数未接种疫苗。

上海医学专家张文宏建议，应该要提高这些人群的疫苗接种率，並让冠病定点医院成为救治重度基础疾病冠病患者的综合医院。

上海市卫生健康委员会官网昨天通报，前天共新增本土冠病感染1万9455例，本土死亡病例新增51起，本轮疫情累计死亡人数已达138人。

前天新增的死亡病例平均年龄84.2岁，80岁以上高龄老人共37人，最大年龄100岁，基础疾病严重，累及多个脏器，除心血管疾病，尚有糖尿病等病症。

上海市卫健委副主任赵丹丹昨天在疫情防控工作新闻发布会上说，这些死亡病例仅四人曾接种过冠病疫苗，其余均未接种。患者入院后，因原发疾病加重，经抢救无效死亡。死亡直接原因均为基础疾病。

根据上海市卫健委本月17日发布的数据，截至4月15日，上海全市60岁及以上人群，冠病疫苗完成全程接种近360万人，接种率62%；完成加强免疫接种218万人，接种率38%。

这显示，上海老年人口的疫苗接种率仍然偏低。

从台湾到上海从事金融工作五年的张姓白领职员接受《联合早报》采访时说，她三年前将高龄80岁的父亲接到上海同住，父亲在过去一年里接种了两剂疫苗，后来因疫情平稳未再接种第三剂，如今他们考虑让老人家在解封后接种。

今年67岁的蔡姓静安区居民则说，自己一直都不喜欢打疫苗，加上过去两年多，上海疫情平稳，因此更不想接种。这次封控确实让她吓了一跳，虽然有动摇“不打疫苗”的想法，但她倾向等待开放进口疫苗后才去接种。

《人民日报》客户端昨天引述上海冠病肺炎救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏指出，上海本轮重症冠病患者绝大多数是没有接种疫苗的老年人或基础疾病患者，应该进一步推动疫苗接种，保护好这部分脆弱人群。

他也提到，高龄与基础疾病患者的病故，是上海当前救治面临的最大挑战。

张文宏说，奥密克戎流行期，冠病阳性的基础疾病或其他急性疾病患者救治，会造成医疗资源压力。区级定点医院目前更需要强有力的医疗支持，下一阶段，则要让冠病定点医院成为能救治重度基础疾病冠病患者的综合医院。

除了上海，北京、山东等多地也持续传出冠病本土传播链。山东烟台昨天更通报，出现基因分型为奥密克戎BA.2.3进化分支的冠病个案，此前中国国内尚未发现。

而在新华社前天刊登的专访中，中国国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年也提到，从中国部分城市数据来看，奥密克戎致病率、病死率达到流感的七至八倍，对老龄化程度高的城市挑战尤其严峻。

梁万年指出，中国老年人口数量巨大，加上相当数量的儿童和有禁忌症无法接种疫苗的人群，疫苗接种率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障，若放任疫情传播，将会出现大量重症和死亡病例。因此，坚持“动态清零”是努力避免或减轻冠病带来的危害。