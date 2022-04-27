涵盖2000万人口 北京展开全员核酸检测

北京涉疫地区持续扩大，昨天新增一个高风险地区和七个中风险地区。自本月22日以来，北京累计感染者达到92人。

北京昨天（4月26日）开始对2000万人口展开疫情以来最大规模的全员核酸检测，一些核酸检测站昨早排起长长人龙，但各区防疫松紧度不一；部分小区要求入区人员出示48小时核酸检测报告，部分小区的检测则并非强制。

北京前天下午4时至昨天下午4时的感染者人数小幅回落至22人，比本月24日和25日同时段减少七人。但涉疫地区持续扩大，昨天新增一个高风险地区和七个中风险地区。自本月22日以来，北京累计感染者达到92人。

北京市疾控中心副主任庞星火昨天在疫情发布会上指出，除了之前通报的学校、老年旅游团、装修工、家庭及因聚餐而引发的传播链分支外，新增一起因婚宴引发的传播链分支，目前已涉及四例感染者，“不排除未来引发进一步传播的风险”。

北京此波疫情上周末通过朝阳区一所中学的传播链迅速扩散，北京市委宣传部对外新闻处处长田伟强调，“涉疫学校是当前疫情处置的重要点位”，要严密快速进行流调，对与病例同教室、同楼层、同食堂、同居住者，作为高风险人员分类进行医学观察。

北京市政府前天深夜宣布从昨天至30日，对东城、西城、海淀等11个行政区域开展三轮检测。北京共有16个行政区域，检测区域涵盖政府单位行政区域、外国使馆区域以及商业中心，人口约2000万，占北京总人口近九成。

这是北京自疫情暴发以来最大规模的全员核酸检测行动，上一次展开大规模核酸检测是在2020年6月新发地批发市场暴发聚集性疫情期间。

北京市政府也要求检测期间暂停文艺演出、体育赛事、展销等大型聚集性活动、校外培训机构、线下培训课程及培训活动，以及零散装修、零散建设工程。

各区防疫松紧度不一

不过，各区防疫松紧度不一。平谷区昨天宣布，全员筛查区的人员进入平谷区时，须出示48小时内核酸检测证明，但一些区域的核酸检测并非强制。截至昨天下午，东城、海淀等区域仍有居民未接到核酸检测通知。

东城区居民小刘告诉《联合早报》，他家附近前天已开设一个免费核酸检测点，原本以为是强制核酸检测，昨天下午打算到前天看到的检测站做核酸，但发现检测站已休息。小区物业傍晚才发通知说今天将为居民安排核酸检测，但并非强制。

他说：“我问了一些朋友，大家都不太清楚自己小区里的核酸检测安排，我担心北京健康宝会弹窗所以比较主动询问。但我身边不少人是没接到通知就不做核酸，当作不知道。”

上海展开新一轮筛查 系统瘫痪防疫能力受质疑

疫情严峻的上海昨天也展开新一轮全员核酸筛查。但昨天早上开始，当地的核酸检测登记系统不胜负荷陷入瘫痪，令上海防疫能力再受质疑。

不少市民在网上表达不满，有网民称他早上6时在雨中排队等了一小时，结果被告知系统故障让他回家等一小时后再下楼。他第二次下楼时等了半个小时，但系统再次瘫痪。

上海感染者人数本月23日以来持续回落，但仍处于五位数的高位，前天单日新增本土感染人数为1万6980人。