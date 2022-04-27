民调：近六成民众不赞成陈时中卸职参选台北市长

台湾冠病疫情逐渐攀向高峰，民众神经紧绷，如临大敌。民意调查显示，逾半民众肯定卫生福利部长陈时中率领中央流行疫情指挥中心的表现。但疫情的发展同时也牵动台北市长选举，59%台北市民不赞成陈时中卸下指挥官之职参选台北市长。

七成二民众担心家人受感染

陈时中本月24日预言，未来总确诊人数可能达350万至500万。台湾民意基金会昨天公布民调显示，七成二民众担心家人感染奥密克戎病毒，二成六不担心，民众不安的心情遍布全台；超过六成民众担心个人工作与所得受这波疫情影响，不担心的有三成七；四成五民众赞成“与病毒共存”政策，四成六不赞成。

面对此次疫情危机，59%民众给陈时中领导的指挥中心61分。整体来看，七成八给及格以上的分数，平均70.22分。

台湾民意基金会董事长游盈隆向《联合早报》表示，根据该会这两年来对陈时中团队所作的七次调查，台湾民众很厚道，去年5月疫情突然大暴发，民众给62分的评价，故现今给70分只是还好而已。民众主要是觉得相对世界各国感染人数众多，台湾仍相对少，而且此民调是在17日至19日单日确诊刚破千时所作。

在野的国民党智库“国家政策研究基金会”昨天公布“政府防疫措施满意度”民调，同样也有68.2%民众担心自己和家人因为政府“与病毒共存”防疫方式而染疫，30.2%不担心。

该会执行长柯志恩表示，对于政府的防疫表现，42.1%民众认为起步太慢，配套不足；37.5%认为超前部署，让台湾防疫成功；20.4%无意见或拒答。

陈时中虽被绿营视为竞选台北市长的强棒，但病例逐渐上升已成为台北市长选举主要变数。

台湾单日确诊在24日超过5000人，《ETtoday民调云》当时的网络问卷调查显示，78.8%台北市民担忧疫情扩散；62.5%认为政府防疫政策混乱；尽管有55.6%市民对防疫政策不满意，却有59%不赞成陈时中卸下指挥官角色去参选，赞成者30.6%。

陈时中昨天只是回应，“这一波先把它做好”。