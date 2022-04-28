新增感染人数降至三周新低 上海达社会面基本清零区将有限开放

上海本月26日新增感染者人数连续第四天下降，骤减3400多人，达到1万3562人，死亡人数也从前天的52人小幅降至48人。

上海新增感染者人数前天（4月26日）降至三周新低，上海市政府加速开放步伐，宣布对达到社会面基本清零的区实施“有限开放”。

上海本月26日新增感染者人数连续第四天下降，骤减3400多人，达到1万3562人，死亡人数也从前天的52人小幅降至48人。

上海市卫生健康委副主任赵丹丹昨天（4月27日）在疫情发布会上称，上海市启动清零攻坚行动以来，“效果日益显现”；但疫情依然十分严峻，防控工作正处于较劲爬坡的关键时刻。

此前有消息称，上海原定于本月20日实现社会面清零，但当地每日新增病例持续处于破万例的高位，清零进展缓慢。上海昨天在单日新增病例显著下降后，再次释放加速推进开放的信号。

中共中央政治局委员、中国国务院副总理孙春兰本月25日至26日在上海调研指导疫情防控工作时，指明要“加快实现社会面清零目标”，早日恢复正常生产生活秩序。

中国官媒《北京日报》昨天报道，上海将对社会面基本清零的区域实施“有限开放”。赵丹丹在发布会上指出，社会面基本清零区将采取“有限人员、有限区域、有限活动”措施；未达到社会面基本清零的区，则继续坚持采取全域静态管理、全员检测筛查等综合防控措施。

上海昨天也宣布发出首批通行证，推动快递业全面复工复产。

上海卫健委20日曾宣布金山区和崇明区达到社会面清零目标，之后并未进一步发布社会面清零区域名单。这两个区域都属于人口较松散的郊区。

一名崇明区咖啡馆业者告诉《联合早报》，他所在的村子已实现社会面清零，但商铺还不能恢复营业，他昨天未接到有关开放的通知。

该业者透露，农村防疫更为谨慎，村口设置了检查站，外人进不了村，商家也无法外出采购，目前看来短期内不太可能恢复营业。

上海封控措施已实施近一个月，同样在3月暴发新一轮冠病疫情的吉林省会长春昨天已经宣布，今天起（28日）逐步解除全市社会管控，有序恢复正常的生产生活秩序。

北京本土感染者人数增加超过一倍达46人

在首都北京，针对11区近2000万人口的全员核酸检测进入第二天。北京第一轮区域核酸筛查已累计采样1981万人次。

北京卫健委昨天通报，前天下午4时至昨天下午3时的新增本土感染者人数增加超过一倍达46人，但总体维持在双位数的低水平。北京本轮疫情累计感染者为138人，其中超过半数来自朝阳区。

北京公安局昨天在疫情发布会上首次通报此轮疫情的涉疫违法犯罪典型案件，其中非法培训班问题受到关注。

一名违规培训班教师确诊后隐瞒行程轨迹和接触史，导致相关点位和人员未被及时纳入管控，造成疫情传播扩散。该培训班共有五名师生感染冠病，400多名密接人员被采取集中隔离措施，八个小区的6700余人因此接受临时封控管理。

该教师已被警方刑事立案调查，该培训班负责人也因违规举办线下培训造成疫情传播，被刑事立案调查。

（记者是《联合早报》北京特派员）