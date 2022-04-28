台确诊病例暴增四成 今天料超过1万起

台湾本土确诊病例昨天新增8822起，暴增四成，境外输入101例，确诊个案新增两例死亡。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，今天本土确诊病例就会超过1万，希望民众自主防疫，一起渡过难关。

因应疫情升温，指挥中心宣布，家用快筛试剂实名制将自今天起展开，5月已准备5000万剂，即日起取消实联制，民众进入公共场所不须再扫码，现行戴口罩等政策维持至5月31日。

中国大陆国台办发言人马晓光昨天在例行记者会，被媒体询及大陆采取动态清零的防疫措施，如何看待台湾与病毒共存的模式时表示，大陆把人民生命安全和身体健康放在第一位，是全球冠病感染率、死亡率最低的国家之一，去年经济增长8.1%，今年一季度国内生产总值270178亿元（人民币，56540亿新元），同比增长4.8%，充分说明大陆的防疫总方针可以统筹疫情防控和经济社会发展。

他说，台湾的疫情防控政策，岛内各界自有评论，有注意到舆论认为台湾年底前会有400万至700万人确诊。按照民进党当局所谓的新防疫模式，参照当前全球冠病平均死亡率，大家可以算一下，将会有多少人失去生命，这是两岸同胞都不愿意看到的。

陈时中于昨天在例行记者会对此回应说，大陆的防疫数字是很漂亮，不得不让人佩服。不过，他随即指出，“（大陆）未来可能饿死的比病死的人多，……台湾是见贤思齐，见不贤就不要齐”。

台湾疫情从4月初大幅上升，行政院长苏贞昌上星期天（24日）拍板放宽居家隔离限制，缩短为三天居家隔离和四天自主管理，第四天起快筛阴性可外出。

指挥中心周一专家会议为此争论不休，不少专家认为上述政策“太凶猛”，可能造成确诊人数、重症和死亡数大增，应采渐进式缩短居隔天数，兼顾医疗量能。

昨天约有7万人提前解除隔离，地方县市长反应快筛试剂等物资严重缺乏，不利民众做好自主健康管理。

柯文哲：必要时 台北可能“软性封城”

有医生背景的台北市长柯文哲周二表示，未来如果不做任何处理，估计5月7日台北确诊人数破万，5月18日单日确诊将达50万例，必要时可能进行“软性封城”。这些言论引起了社会恐慌。

柯文哲昨天解释，软性封城是指确诊中重症者须住院超过医院负荷量，必要时须要把活动降低，防止疫情扩张，类似去年6月疫情突然暴发的三级警戒。

陈时中认为，柯文哲提出的数字让大家不安心，他称台湾的NPI（戴口罩、勤洗手等非药物介入措施）是全世界最好的，疫苗覆盖率等也是世界上较高的，防护力较强，因此疫情不会无限往上、无限循环，要与其他因素一起考虑。