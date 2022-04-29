广州机场三员工确诊冠病 取消1100架次航班 全市640万人核酸检测

（广州综合讯）广州白云国际机场员工前晚（4月27日）核酸检测出现异常，该机场昨早大面积取消了约九成航班，共计逾1100架次。广州市内三区昨天也开展全员核酸检测，涉及逾640万人。

广州白云国际机场微信公号昨早发布消息称，前晚在员工例行核酸检测中发现有核酸检测异常，机场采取措施进行有效管控，因疫情防控需要，即日起调整部分国内客运航班计划，初步安排在昨天中午12点后运行部分国内航班。

白云国际机场股份有限公司副总经理黄浩在昨天的发布会上说，在发现有员工核酸检测异常后，机场立即启动应急预案，在紧急开展机场全员核酸检测工作、完成航站楼环境采样和消杀等工作后，昨天下午2时30分左右开始逐步安排运行部分国内航班。他同时指出，机场的国际航班安排维持不变。

广东台触电新闻称，白云机场昨天取消航班的占比约九成，执飞的航班约100班左右。

广州市卫健委昨天通报，截至昨天中午，广州新增四例本土冠病阳性感染者，其中确诊病例三例，无症状感染者一例，四人均在机场例行检查中发现，其中三人为机场工作人员，一人为感染者家属，另有11例初筛阳性。

机场员工核酸检测异常后，官方昨天连夜对花都、越秀、白云三区开展全员核酸检测。截至昨天中午，共采样逾142万份。

对于白云机场此次大面积取消航班，有中国网民提出了质疑，但也有人指出，机场员工核酸异常，意味着机场地勤会大面积管控，如果不果断处理，最后经济损失可能更大。

广州新增确诊病例三例，无症状感染者一例，四人均在机场例行检查中发现，其中三人为机场工作人员，一人为感染者家属，另有11例初筛阳性。