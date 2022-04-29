台湾单日确诊病例首次破万

（台北综合讯）台湾冠病疫情持续蔓延，昨天（4月28日）通报新增1万1353起本土冠病确诊病例，是台湾疫情暴发以来，单日新增本土确诊病例首次破万。

综合《联合报》与《自由时报》报道，台湾昨天通报的本土病例分布22个县市，其中新北市最多，通报4552起病例，其次依序为台北市2424起、桃园市1481起、台中市621起、基隆市504起、高雄市340起等。

台湾指挥中心也通报，再有两名患者离世，分别为70多岁男性和60多岁女性，属重度感染个案，两人均未接种冠病疫苗。

台湾教育部昨天公布，新增1370名学生确诊冠病，连续两天单日破千，截至目前，全台各级学校累计9733名学生染疫，共1400校全校或部分班级停课。

台湾卫生福利部昨天到行政院会做简报时说，卫福部日前曾预估全台4月底单日确诊数破万，最高可达1万8483起，5月5日确诊数将进一步攀升至1万9258起，最高可达3万7852起。为应对迅速蔓延的疫情，台北市长柯文哲前天曾指出，若疫情超出北市医疗量能负荷，必要时将“软性封城”，希望可令市民活动度降低，这一言论随即引发岛内广泛讨论。

台湾行政院发言人罗秉成昨天就此称，根据相关法令，地方主管机关应做的防疫作为，要依指挥中心指挥官指示办理，“法律结构就是分层负责”。