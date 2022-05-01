上海疫情趋稳 北京五一期间加强防疫措施

（上海／北京综合讯）中国上海疫情继续显现稳定迹象，昨天通报的所有阳性病例均为闭环隔离受管控的人员，意味着该市首次实现所谓的“社会面清零”。而疫情升温的北京则加强防疫措施，包括五一假期期间禁止在餐饮场所堂食。

综合路透社、央视网等报道，上海前天新增1249起本土确诊病例，以及8932起无症状感染者，均在隔离管控中发现。另外新增的一起境外输入病例也在闭环管控中发现。

在闭环隔离管控区外没有发现阳性病例，符合中国官方所谓的“社会面清零”条件。虽然上海卫生健康委员会态度谨慎，并未正式宣布，《人民日报》旗下《健康时报》昨天称，上海首日实现社会面清零。微博相关话题昨天有410万次阅读量，在部分网民雀跃的欢呼中，也有不少质疑的声音认为是假消息，甚至有人调侃“新冠（冠病）五一也放假了”。

上海卫建委副主任赵丹丹昨天说，该市疫情防控还处在关键阶段，形势依然严峻复杂。但他也说，目前上海市定点医院和方舱医院的床位数，从开始时的比较紧张转为紧平衡。近六天新增阳性感染8万5832起，出院出舱13万1030起。下一步将持续根据分类、分级救治的原则，对定点医院、方舱医院的设置运行进行动态调整。

中国制造业活动降至2020年2月以来最低水平

上海市嘉荷新苑方舱医院昨天正式关舱，这是上海首个投入使用，也是第一个关舱的市级方舱医院。

不过，上海前天新增本土死亡病例47起，平均年龄82.4岁，最小55岁，最大101岁。虽然死亡病例比4月28日的52起少，但不少网民仍质疑为什么死亡率会这么高。

上海严防死守的抗疫措施已重挫经济。中国国家统计局昨天公布的数据显示，中国制造业活动降至2020年2月以来最低水平，制造业采购经理指数（PMI）从3月的49.5降至4月的47.4。

北京疫情逐渐升温 四地点升级为中风险区

另一方面，北京疫情逐渐升温，昨天通报新增冠病感染者67起，其中确诊病例59起、无症状感染者八起，四个地点升级为中风险地区。疫情最严重的朝阳区将于5月1日和3日再进行两轮核酸检测。

北京也在五一假期期间（5月1日至4日）收紧防疫措施，全市餐饮经营单位将暂停堂食，转为外卖服务；公园景区、开放的文体娱乐场所等，严格落实“限量、预约、错峰”要求，按照50%限流开放。

此外，北京自5月5日起要求市民进入各类公共场所、乘坐公共交通工具等，均须持有七日内核酸检测阴性证明。有特定防疫要求的，组织管理方可缩短核酸检测时间要求。

北京市疾病预防控制中心副主任、全国冠病专家组成员庞星火昨天在发布会上称，4月22日以来，北京市累计报告295起冠病阳性感染者。北京市目前已累计完成4月22日以来107起本土感染者的标本测序，经序列比对结果提示，全市存在两条独立传播链，均与近期京外聚集性疫情及其外溢至其他省市的病毒序列完全一致。

中国昨天通报新增1万零793起本土确诊感染者，比前天通报的1万5688起少了近5000起。