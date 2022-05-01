中国政情

内蒙古一把手换人 孙绍骋出任党委书记

来自 / 联合早报

文 /
杨丹旭

北京特派员

发布 / 2022年5月1日 5:00 AM

孙绍骋（右）和石泰峰昨天下午在内蒙古自治区召开的全区领导干部会议上亲切握手。（互联网）
孙绍骋（右）和石泰峰昨天下午在内蒙古自治区召开的全区领导干部会议上亲切握手。（互联网）

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中共内蒙古自治区“一把手”换人，退役军人事务部部长孙绍骋接替石泰峰，出任内蒙古党委书记。官方通报称，66岁的石泰峰“另有任用”，这意味着他在中共二十大后进入政治局的几率大增。

经过此次调整， 除了由中共政治局委员担任“一把手”的北京、上海、天津、重庆和广东，其他26个省区都在2020年后更换了党委书记。这26个省区的“一把手”多数是“60后”，仅河南省委书记楼阳生、江西省委书记易炼红、新疆党委书记马兴瑞和贵州省委书记谌贻琴出生于1959年。

公开资料显示，孙绍骋今年62岁，早年长期在民政部工作，担任过救灾救济司副司长，优抚安置局副局长、局长等职；2009年出任民政部副部长。

2012年，他从民政部调职山东，任副省长；两年后转赴山西，任中共山西省委常委、统战部部长，2016年任山西省委常委、副省长。

2017年2月，孙绍骋回到民政部，再次担任副部长。据中国媒体报道，孙绍骋当时是回民政部“救火”。在那之前，民政部出现系统性腐败问题，时任部长李立国、副部长窦玉沛同时受到党纪处分。

不过，孙绍骋很快在2017年5月，调任国土资源部党组书记，6月任副部长。同年10月，他当选第十九届中共中央委员。

在2018年党和国家机构改革中，退役军人事务部成立，孙绍骋出任首任部长，直至此次履新内蒙古。

卸任内蒙古书记的石泰峰出生于1956年，去年就已满正部级大员65岁的退休年龄，一直“超龄服役”。新华社发布的人事调整消息称，石泰峰“另有任用”。这意味他不会像其他近期卸任的地方大员那样退居二线。

中国高层从3月底以来，密集调整湖北、青海、宁夏、河北、四川等地的“一把手”。上述调整中，官方通报均未提及卸任的地方大员“另有任用”。

石泰峰“另有任用” 进政治局可能性大增

3月底卸任的中共湖北省委原书记应勇、青海省委原书记王建军和宁夏自治区党委原书记陈润儿，都已在上月转任全国人大副主任委员。

分析认为，对石泰峰“另有任用”，显示他获得高层信任，在二十大进入政治局的可能性大增。

石泰峰曾长期在中央党校任职，经历了胡锦涛、曾庆红、习近平三任校长。调任地方后，他担任过江苏省委组织部长、副书记、苏州市委书记，2016年出任江苏省长。2017年，石泰峰赴宁夏出任“一把手”，两年后履新内蒙古书记。

另一方面，据退役军人事务部官方微信公众号消息，裴金佳已接替孙绍骋，出任退役军人事务部党组书记。

59岁的裴金佳是“闽系”官员，曾长期在福建工作，担任过厦门市副市长，南平市市长、市委书记等职务。

他在2015年2月重返厦门出任市长，2016年9月任厦门市委书记，同年11月成为福建省委常委。

2018年11月，他调任中央台办、国务院台办副主任，直到此次履新。

（记者是《联合早报》北京特派员

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