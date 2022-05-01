内蒙古一把手换人 孙绍骋出任党委书记

中共内蒙古自治区“一把手”换人，退役军人事务部部长孙绍骋接替石泰峰，出任内蒙古党委书记。官方通报称，66岁的石泰峰“另有任用”，这意味着他在中共二十大后进入政治局的几率大增。

经过此次调整， 除了由中共政治局委员担任“一把手”的北京、上海、天津、重庆和广东，其他26个省区都在2020年后更换了党委书记。这26个省区的“一把手”多数是“60后”，仅河南省委书记楼阳生、江西省委书记易炼红、新疆党委书记马兴瑞和贵州省委书记谌贻琴出生于1959年。

公开资料显示，孙绍骋今年62岁，早年长期在民政部工作，担任过救灾救济司副司长，优抚安置局副局长、局长等职；2009年出任民政部副部长。

2012年，他从民政部调职山东，任副省长；两年后转赴山西，任中共山西省委常委、统战部部长，2016年任山西省委常委、副省长。

2017年2月，孙绍骋回到民政部，再次担任副部长。据中国媒体报道，孙绍骋当时是回民政部“救火”。在那之前，民政部出现系统性腐败问题，时任部长李立国、副部长窦玉沛同时受到党纪处分。

不过，孙绍骋很快在2017年5月，调任国土资源部党组书记，6月任副部长。同年10月，他当选第十九届中共中央委员。

在2018年党和国家机构改革中，退役军人事务部成立，孙绍骋出任首任部长，直至此次履新内蒙古。

卸任内蒙古书记的石泰峰出生于1956年，去年就已满正部级大员65岁的退休年龄，一直“超龄服役”。新华社发布的人事调整消息称，石泰峰“另有任用”。这意味他不会像其他近期卸任的地方大员那样退居二线。

中国高层从3月底以来，密集调整湖北、青海、宁夏、河北、四川等地的“一把手”。上述调整中，官方通报均未提及卸任的地方大员“另有任用”。

石泰峰“另有任用” 进政治局可能性大增

3月底卸任的中共湖北省委原书记应勇、青海省委原书记王建军和宁夏自治区党委原书记陈润儿，都已在上月转任全国人大副主任委员。

分析认为，对石泰峰“另有任用”，显示他获得高层信任，在二十大进入政治局的可能性大增。

石泰峰曾长期在中央党校任职，经历了胡锦涛、曾庆红、习近平三任校长。调任地方后，他担任过江苏省委组织部长、副书记、苏州市委书记，2016年出任江苏省长。2017年，石泰峰赴宁夏出任“一把手”，两年后履新内蒙古书记。

另一方面，据退役军人事务部官方微信公众号消息，裴金佳已接替孙绍骋，出任退役军人事务部党组书记。

59岁的裴金佳是“闽系”官员，曾长期在福建工作，担任过厦门市副市长，南平市市长、市委书记等职务。

他在2015年2月重返厦门出任市长，2016年9月任厦门市委书记，同年11月成为福建省委常委。

2018年11月，他调任中央台办、国务院台办副主任，直到此次履新。

（记者是《联合早报》 ）