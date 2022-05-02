学者：官媒罕见刊乌外长专访全文显示 对俄乌冲突长期化 中国忧虑正加深

新华社前天刊出库列巴的书面专访全文，当中还直接引述库列巴三度称“俄罗斯入侵乌克兰”的表述，有别于战争爆发以来在宣传上与俄罗斯保持同调。他要求中国成为乌克兰安全的保证者，形容此诉求是乌国对中国尊重和信任的标志。

俄乌冲突僵持逾两月，乌克兰外长库列巴日前接受中国官媒新华社专访时，要求中国呼吁俄罗斯停火，并成为乌克兰安全的保证者之一，形容这项诉求是乌国对中国尊重和信任的标志。

受访学者认为，中国官媒罕见刊登库列巴长篇专访，透露出中国对俄乌军事冲突长期化，以及俄罗斯对乌克兰的军事打击行动始终不见减弱，忧虑正在不断加深。中国也借此释放新信号，准备更重视和聆听泽连斯基政府的声音，以进一步加强中乌之间相关政策的沟通和互动。

新华社前天（4月30日）刊出库列巴的书面专访全文，当中还直接引述库列巴三度称“俄罗斯入侵乌克兰”的表述，有别于战争爆发以来在宣传上与俄罗斯保持同调。

库列巴表示，俄乌战争不符合中国的利益，批评俄罗斯损害了中国“一带一路”倡议；俄罗斯入侵乌克兰领土引发的全球粮食危机和经济问题，会对中国经济造成严重威胁。

他并指出，欧洲当前出现的最大不稳定正是俄罗斯入侵乌克兰造成的；欧洲国家感到恐慌，因为它们不能保证明天俄罗斯不会决定入侵它们。

库列巴强调，局势并非因乌克兰而升级，乌国是在行使自卫的权利。“如果现在不阻止俄罗斯，几年后它会引发更多危机。”

他表示，希望中国呼吁俄罗斯停火，认为这会成为维护和平、防止进一步人道主义灾难的重要举措。“我们希望中国继续对俄持积极立场，促使其停止侵略、解除国际贸易封锁，并尊重邻国的领土完整。”

俄乌战事爆发以来，库列巴仅与中国国务委员兼外长王毅两度通话。相比之下，王毅3月底曾在安徽屯溪与俄罗斯外长拉夫罗夫面对面会晤，重申推动两国关系向更高水平迈进的意愿。

库列巴也透露，乌克兰目前正在研究从包括中国在内的联合国安理会常任理事国，以及其他大国获得安全保证的可能性。他说：“我们提议中国成为乌克兰安全的保证者之一，这是我们对中华人民共和国尊重和信任的标志。”

南京大学国际关系学院院长朱锋接受《联合早报》采访时说，库列巴的表态显示乌克兰政府对中国在俄乌战争中扮演的角色抱有期待。

但他指出，俄乌战争目前面临的困局就是“谁都不想让步”，双方态度强硬，让中国劝和促谈的角色变得很尴尬。“中国有什么能力和筹码能够说服俄罗斯？这也是个很大的疑问。”

朱锋预期，如果美欧俄乌等各方在姿态上都无法有实质妥协，“中国也很难有实质性的作为”。

中国2013年承诺

向乌提供核安全保证

中国早在2013年12月就曾承诺向乌克兰提供核安全保证。亲俄的乌克兰总统亚努科维奇当年到访北京，并与中国国家主席习近平会谈；中国当时在中乌发表的联合声明中做出该项承诺。

但在俄乌战事爆发后，中国对向乌克兰兑现这项承诺却显得有所保留。中国外交部发言人汪文斌今年3月初应询时，仅回应称，“这种安全保证有明确的内容限定和触发条件。”

朱锋指出，中乌官方互信近年其实有所下降。泽连斯基政府过去几年在国内大力推动民族主义和历史修正主义，俄乌战事爆发以来又利用美欧大打外交战、舆论战、信息战等，都让中国对其有“很强的政治上的戒备”“要让中方更主动在政治上和泽连斯基交往的可能性不大”。

但朱锋也解读，新华社发表库列巴长篇专访，释出中国可能对乌克兰军事冲突长期化的“忧虑在进一步深化”的信号。

他说：“当然这个里面一个非常重要的内容，就是对于乌克兰现任政府的声音，中方也需要更多地去重视和聆听。这个意义还是很重要的。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）