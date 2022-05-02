员工劳动节“合法不加班” 台铁发动“类火车”度危机

台铁1万3000多名员工响应五一劳动节“合法不加班”行动，原本星期天服务全台的1200班次火车，只剩前一天才敲定的18班次临时加班车。加上当局发动沿站载客的“类火车”巴士服务，好不容易通过这一场疏运危机。

工会与交通部未达共识 端午节连假或再“不加班”

不过，台铁企业工会与交通部对安全改革与资产债务问题尚未达致共识，端午节连假可能重演“不加班”行动。

台铁火车全线路网长达1065公里，平均每天为45万人次服务，是连接城乡的主要交通工具。近三年接连发生普悠玛号和太鲁阁号重大灾难后，改革台铁的民意呼声加大，台湾政府加速推进台铁公司化步伐。

交通部上个月21日送交立法院委员会审议公司化草案，但台铁企业工会不满当局没有充分沟通，草案也没采纳工会对安全改革、清零负债、保留资产的诉求，于是发动劳动节休假、“合法不加班”行动，获得1万3000多名员工响应。

“类火车”在海外行之有年，是铁路替代的公车服务，在天灾、铁路受破坏和罢工时派上用场。这一次类火车服务让台铁进行了一次完整的“全岛铁路停驶应变计划”。——台湾交通部长王国材

开出18列加班车 不到1%司机员总数

台铁聘有约1万6000名员工，当天原应出勤的司机据知是1158人，最后交通部在前一天敲定11名司机员将开出18列加班车，算来不到司机员总数的1%。

台铁局长杜微昨晚为造成公众不便而道歉时透露，昨天包括11名司机员的总出勤人数是2100多人，今天所有班表将如期开行。

由于昨天是周末、今天是劳动节补假，加上冠病确诊数飙升，公共交通搭客据估计骤减两成，因此整体疏运情况还算良好。

记者早上9时到松山火车站体验临时火车，火车误点五分钟后抵达，约40分钟后抵达基隆火车站。过后转搭国光客运巴士回台北车站，半小时后抵达。无论临时火车或类火车都没有客满，车站都有职员和志工指引，没有出现大批人潮和乱象。

台湾交通部长王国材昨晚接受媒体联访时表示“这次算是过关”，仍期待与工会理性讨论公司化草案。

他指出，“类火车”在海外行之有年，是铁路替代的公车服务，在天灾、铁路受破坏和罢工时派上用场。这一次类火车服务让台铁进行了一次完整的“全岛铁路停驶应变计划”。

不过，王国材坦言，他亲自到台东搭类火车和公路车，发现都需要花加倍的时间，说明环岛铁路很难取代，“台铁实在太重要了”。

虽然被批公司化草案缺乏安全改革内容，但王国材表示“组织没有变革就没有安全”，以日韩铁路为例，公司化后意外就减少很多。

不过台铁企业工会已表示，若政府没有具体回应工会诉求，不排除在端午节（6月3日）、中秋节（9月10日）和双十节连假也准备集体“不加班”。

这起“沟通障碍”事件，也暴露出值得关注的公共议题，包括交通部方案被指只想切割包袱，却不着墨安全改革；太鲁阁号意外中出现工程发包承包程序“租借牌转包”、缺乏查核机制的弊端。

尽管各方都喊说支持公司化，但搭客只有一个卑微的要求：请别把安全改革遗忘在月台上。