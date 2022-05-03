封控打击中国旅游业 “五一”小长假疫情以来最冷清

中国疫后第三个“五一”小长假遭遇冠病疫情严重冲击，跨省游熔断、周边游受限，影院新片也因人气惨淡纷纷撤档。在空前严厉的防疫措施下，今年“五一”或将成为疫情以来最冷清的小长假。

奥密克戎变异毒株在中国多地蔓延，除西藏外的30个省区市均受波及。中国各地在“五一”期间严阵以待，希望阻断疫情传播。

首都北京的疫情4月下旬陡然升温，本土感染者每天以两位数增加。北京市昨天（5月2日）通报，前天下午3时至昨天下午3时，当地新增本土冠病感染者50人，其中确诊病例41起、无症状感染者九人。

为避免重蹈上海覆辙，北京在“五一”期间显著收紧防疫措施。本月1日至4日，北京暂停全市餐饮堂食，转为外卖；公园景区、开放的文娱场所等，严格实施“限量、预约、错峰”，按照50％限流开放。

此外，民众进入各类公共场所，包括郊区的景区、酒店、民宿等，都须持48小时内核酸检测阴性证明。

日趋严紧的疫情管控重击旅游业，“五一”跨省游首当其冲被再次叫停，近两年因疫情而火热兴起的北京周边徒步游、露营活动等也被按下暂停键。

据《联合早报》向北京大兴、密云等地数家露营景区了解，北京周边露营景区已于4月26日关闭，一直将持续到本月6日，之后能否正常营业仍是未知数。

北京环球影城度假区前天发布通知说，北京环球影城主题公园、北京环球城市大道等自前天起暂时关闭。

在北京以外，中国多地景区也要求参观预约、游客限流，部分景区须查验核酸证明。浙江乌镇等一些客流量较大的景区“五一”期间仍未开放。

中国民航局预计 旅客同比减少77％

疫情阴霾下，消费信心受挫，民众出行热情也不高。以往每逢假期都要自驾跨省游的北京白领李雨欣（36岁），“五一”期间就没有出行打算。

她受访时说：“外来车辆肯定会严查，攻略也没用，万一被封控在路上，旅行泡汤不说，还影响节后上班。”

民众出行谨慎，直接表现在铁路民航的出行数据上。中国民航局预计，“五一”假期民航旅客将同比减少77％。

另据“中国铁路”微信公众号消息，自4月28日至本月5日，全国铁路预计发送旅客3200万人次，低于疫情暴发的2020年“五一”期间的3385万人次。

“五一”假期以往都是旅游旺季，但一些传统旅游目的地省市的酒店，非但没有涨价，反而调低房价。中国最大旅游网站携程发布的报告显示，“五一”期间福建、湖南、陕西、重庆等三星级至五星级酒店均价普遍是去年的六折至七折。

一名不愿具名的旅游业者说，各地坚持“动态清零”，民众出行意愿不高，且出行大多以短途自助游为主，对住宿餐饮会有些收益，但对整个旅游业来说只是杯水车薪。

防疫管控下，“五一”电影市场也格外冷清。考虑到上海、北京等主要票房贡献城市纷纷失守，多部原本定档于“五一”上映的影片扎堆宣布撤档。

据电影数据分析软件灯塔专业版数据，截至4月28日，只有《坏蛋联盟》《出拳吧，妈妈》等个别新片仍坚守“五一”档。

面对疫情对消费、旅游的冲击，中国多地再次密集发放消费券，试图挽回消费者信心。

继深圳宣布发放5亿元（人民币，下同，约1亿新元）消费券后，宁波也发放历来力度最大的消费券，总投放金额逾3亿元，消费券可用于商超餐饮、景区门票以及酒店民宿等。

自2020年疫情暴发后，中国多个省市已发放多轮消费券补贴居民，此次再次祭出消费券，能否提振被重挫的消费信心？

中泰证券研究所首席分析师杨畅对本报说，消费券可以通过带动人流来刺激消费。

他说，发放消费券“补居民”，类似于提升“造血”能力，短期内通过迅速推动下游需求的修复，来带动企业经营的修复，“（消费券）发得越多，那自然越好了”。