上海活人装尸袋事件五官员被问责 学者：须尽速改善治理才能重建民众信任

这起事件在中国社群网络间引发舆论挞伐，截至发稿，新浪微博相关讨论串阅读量已超过6800万笔。不少人留言表示，对上海疫情以来发生一系列争议事件感到难以置信；更有人质疑这次事件并非个案，要求官方彻查。

上海疫情近期逐渐趋缓，但基层治理问题仍层出不穷，令民众不满。普陀区一家福利院近日传出将未死亡老人转移给殡仪馆，所幸被转运人员发现。事件引发舆论挞伐，官方昨天宣布对五人问责调查，并吊销涉事医师执业证。受访学者分析，上海当务之急是尽速改善频发的基层治理问题，才能重建民众信任。

5月1日下午，中国社交网络上流传的两段视频显示，位于上海普陀区的新长征福利院（养老院）在转运“死亡”老人时，被殡仪馆人员发现尸袋里的“尸体”竟然在动。

民众斥责：这是草菅人命啊！

视频中，几名身穿防护服的人员疑似站在福利院外，一名男子指福利院将活人装进尸袋，被殡仪馆人员发现。附近民众纷纷大声斥责：“你们这是草菅人命啊！”

视频显示，身穿防护服的工作人员一面将上面放着黄色尸袋的担架从车上拉出，一面要求福利院人员确认老人的生命体征。

福利院人员拉开袋子查看后，一度又将尸袋内的白布盖上，殡仪馆人员见狀立即阻止，院方才将老人连同担架推回福利院。

普陀区政府昨天在微信公众号证实此事属实，并指老人已转运至医院救治，生命体征趋稳。区民政局已对新长征福利院启动行政处罚程序，并派驻工作组进驻开展后续工作。

普陀区政府也宣布，对区民政局党组书记、局长张建东党纪立案；党组成员、副局长黄耀红，养老服务科科长刘颖华，长征镇社会事业发展办公室主任吴友成免职、党纪立案；新长征福利院院长葛芳免职、政务立案。五人均接受进一步调查。

普陀区卫生健康委员会并吊销涉事田姓医师执业证，由公安机关对其立案调查。如涉及其他人员，将依法依规处理。

这起事件在中国社群网络间引发舆论挞伐，截至发稿，新浪微博相关讨论串阅读量已超过6800万笔。不少人留言表示，对上海疫情以来发生一系列争议事件感到难以置信；更有人质疑这次事件并非个案，要求官方彻查。

上海有400万年龄在65岁以上的居民，是中国老年人口最多和老龄化最严重的城市之一。这次疫情期间，也传出老人院护工染疫老人无人照看等事件，令外界格外忧心。

《华尔街日报》上月初曾报道，上海一家大型老人院“东海老年护理医院”暴发疫情，接连有老人去世，但未能确定几名老人的去世原因。有家属质疑是因为院方疏失，才造成亲人因缺乏照护而死，而拒绝火化遗体。

北京航空航天大学公共管理学院教授任建明接受《联合早报》采访时指出，上海4月封控后发生物资保障、基层动员、物流受阻等问题；这次又传出福利院差点将未死亡老人转移给殡仪馆，自然会引发民众不满。

新长征福利院人员（左一）拉开袋子查看后，一度又将尸袋内的白布盖上，殡仪馆人员（蓝色防护衣者）见狀立即阻止，院方才将老人连同担架推回福利院。 （互联网）

上海新增冠病确诊727例

他认为，这系列问题是因为上海过去两年缺乏封控相关配套经验所致，如今当务之急是尽速改善这些基层治理问题，才能重新建立民众信任。

上海市卫健委副主任赵丹丹昨天公布，当地前天新增本土冠病确诊727例、无症状感染者6606人，新增本土死亡32例。死亡病例平均年龄84.1岁，最小年龄53岁，最大年龄98岁，32人中仅四人曾接种过冠病疫苗，其余人员均未接种。

赵丹丹指出，上述死亡病例合并有严重的多脏器疾病及肿瘤，死亡的直接原因为基础疾病。