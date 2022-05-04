疫情接连两天虽破新高 台入境者居家隔离却减至七日

台湾昨天新增冠病确诊病例首次破2万，达2万3139起，再写单日新高。但官方同时宣布放宽边境政策，从下周一（9日）零时起，海外入境者的居家检疫天数，将从现有的10天缩减到七天。

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨天明确表示，台湾“现在要从清零走向与病毒共存”。

不过，相对于世界各地逐渐解封，对入境者、轻症或无症状者逐步取消隔离措施，台湾依然严守强制隔离规定，被防疫专家形容为“概念要共存、手段要清零”。

目前三种人会被强制隔离，包括入境者得遵守“居家检疫”10+7（在旅馆或住家隔离10天，过后自主健康管理七天），确诊者要“居家照护”10+7，密切接触者则须“居家隔离”3+4（前三天隔离，第四天起抗原快筛阴性就可出外）。

许多人质疑的是，入境者就算完成三剂疫苗接种，入境时核酸检测（PCR）也呈阴性，也得强制隔离10天，比起传染风险更大的密切接触者还多隔离七天，明显不合逻辑，也不利疫后复苏。

陈时中：疫情仅“缓步上升” 高峰未提前到来

回应松绑呼声后，中央疫情指挥中心在文告中给出理由：考量到奥密克戎变种毒株潜伏期较短，且为兼顾维持台湾境内医疗量能、社会经济活动，并有效控管风险，因此做出这一决定。

昨天全台新增2万3139起新病例，比前天激增三成，五名染疫死亡的年长者都没打过疫苗。陈时中在记者会上形容，目前疫情只是“缓步上升”，高峰还未提前到来。

陈时中前天已针对疫情高峰染疫数，提供了10万起、15万起、20万起的“低中高”推估值。他昨天在受询时又表示，不排除本周末就可能突破6万起，并在本月中后旬达到峰值。

台湾现行政策是民众必须先做抗原快筛（ART），呈阳性后才能到医院做核酸检测确认。但全台PCR量能只有近20万，若买不到快筛，也做不了核酸检测，就会导致无数无症状确诊者到处活动，造成巨大的染疫风险。

于是快筛剂成了这轮防疫的重点，不过至今依然供不应求。从上周四开始，全台药局每天被分配到78份五剂装试剂，导致各地大排长龙。

据新北市长侯友宜推算，若200万人在市内的892家药局排队，平均也要等29天才能买到。

快筛剂一剂难求

记者昨午到市政府捷运站附近药局走访，排在第67位的彭琼慧（45岁，资讯业务助理）说，七岁女儿的同学上周确诊，她已请假陪女儿居家隔离了七天，昨天再请假一天来买快筛。“女儿的学校规定，全班都要快筛阴性才能回校上课。”

提早一个半小时排队，抢在长龙最前方的郭展廷（39岁，保安）说，若被匡列为密切接触者，必须每天快筛阴性才能上班，虽然“公司没赞助、政府没津贴”，但为保生计，必须自费买快筛剂。

据观察，一剂难求的快筛乱象，呈现民众“自主应变”的不同情景。有人为上学和饭碗起早排队买快筛，也有人因买不到快筛剂，又担心确诊后影响亲友同事被隔离而不想筛。

就连好些医院也传出“不敢筛”，出现医生只针对病患的症状治疗，也避免自己在筛检后确诊，影响排班运作。

对此乱象，陈时中受询时称，他尊重和相信医师的专业判断，劝请医师若认为自己可能确诊，就“及早休息避免传给太多人”。

他也呼吁确诊民众“自主填报”，但若亲友住顶天立地的独立建筑，“也不用来填报”将对方列为密切接触者。

据观察，一剂难求的快筛乱象，呈现民众“自主应变”的不同情景。有人为上学和饭碗起早排队买快筛，也有人因买不到快筛剂，又担心确诊后影响亲友同事被隔离而不想筛。就连好些医院也传出“不敢筛”，出现医生只针对病患的症状治疗，也避免自己在筛检后确诊，影响排班运作。