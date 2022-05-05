部分地区今起居家办公 五一长假复工前夕北京关闭62地铁站

北京本轮疫情累计确诊病例超过前年最严峻的新发地疫情，全市约15%的地铁站被封闭，学者预计，北京紧绷的防疫状态将维持至少10天左右。

北京本轮疫情累计确诊病例超过前年最严峻的新发地疫情，北京市政府在五一长假复工前夕再收紧条例，全市超过60个地铁站昨天（5月4日）宣布关闭，部分地区今天起实行居家办公。

受访学者预计，北京紧绷的防疫状态将维持至少10天左右。

北京疫情五一期间未见显著好转，每日新增病例在50起上下，昨天凌晨12时至下午3­时，新增33起本土感染者。4月22日以来，北京本轮疫情已累计报告505起感染者。

北京市委宣传部副部长徐和建昨天在疫情发布会上通报，此轮疫情确诊病例总数，已超过前年6月11日至7月15日新发地批发市场聚集性疫情累计报告的病例总数（335起）。

“五一”长假人流高峰期间，北京市已步步收紧防疫政策，包括禁止堂食，以及宣布全市中小学幼儿园、中等职业学校五一后暂停到校上课一周。北京市政府前天也宣布，在12个区开展新一轮的三轮区域核酸筛查。

徐和建强调，要“更坚决、更果断、更快速”地阻断疫情传播。他宣布将暂时延续五一假期社会面有关防控措施，封控区、管控区、防范区和临时管控区的公共交通也进行运营调整；朝阳全区及公共交通运营调整的区域内单位，今天起得实行居家办公，必须到岗的尽量采取自驾方式，得减少单位内部聚集。

北京14条线路的62个地铁站昨天下午起已封闭出入口，封闭车站停止进出站，其中涉及的换乘站可站内换乘，封闭措施将另行通知；这相等于全市约15%的地铁站被封闭。

北京昨天起也对另外158条公交线路采取区间运行，甩站绕行和停运等措施。此前已有42条公交线路服务因防疫受影响。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》访问时分析，以10天的隔离期计算，北京较严格防疫措施料将维持至下周末。若届时每日新增病例至少维持在每天50起上下保持平稳，北京防疫政策才会恢复至“较正常”的水平。

记录上海疫情视频受打压 数百NFT艺术品涌现

上海4月因新一波疫情封城以来，民众的防疫疲态越加显现。中国官方在部分地区民怨高涨的情况下持续采取高压的舆情管控，疫情最严重的上海接连传出批评声音在网上被屏蔽的消息；记录上海在疫情封城下各种不满声音的视频《四月之声》上月22日在网上疯传后，便在中国各平台上全面被禁。

不少上海市民因此转而通过非同质化代币（NFT）艺术品记录上海疫情的图像，以规避官方的屏蔽。目前NFT平台OpenSea上已有超过700个与《四月之声》相关的NFT作品，和上海封城相关的NFT也达到数百个。

郑州进入半封锁状态

上海疫情目前已趋缓，前天新增感染者进一步降至4982例，但全市仍有758万人在封控区和管控区，接近上海三成人口。

河南郑州前天通报14起感染病例后，也迅速进入半封锁状态。郑州当晚宣布对部分区域实施管控，主城区也实施居民“足不出区”、区内学校和幼儿园暂缓开学、居家办公等防疫措施。据中新社报道，管控措施将延续至本月10日。

（记者是《联合早报》北京特派员）