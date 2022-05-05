官媒呼吁“出圈”年轻人却倾向“躺平” 分析：凸显中国官民之间矛盾依旧存在

“躺平”被视为中国年轻世代无力反抗“内卷化”，因此选择不买房、不买车、不结婚、不生娃、不消费及维持最低生存标准，拒绝成为他人赚钱机器和被剝削奴隶等消极作为。

昨天是五四运动103周年，也是中国共青团成立100周年，多家中国官媒发表系列文章，重申领导人习近平对青年的谈话，并呼吁青年“敢于出圈”等。但网上舆论却近乎“集体躺平”，相关讨论甚至一度跃居热搜榜榜首。这也凸显中国官民之间关于青年问题的矛盾依旧未见缓解。

为庆祝中国共产主义青年团成立100周年，《人民日报》昨天在头版刊登社论，重申中共总书记、国家主席习近平“立足新时代新征程，中国青年的奋斗目标和前行方向归结到一点，就是坚定不移听党话、跟党走”的说法；并指“越是接近民族复兴的目标，越不能懈怠，越要加倍努力，越要动员广大青年为之奋斗”。

这篇社论还提到：“各级党委和政府、各级领导干部以及全社会都要充分信任青年、热情关心青年、严格要求青年……做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人等。”

新华社旗下刊物《半月谈》昨天也在微信公众号刊登评论文章，指中国青年要敢于“出圈”（走出舒适圈），并称中国青年“肩上所挑，除了个人愿景外，更有建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴中国梦的重任”。

五四青年节前，习近平上周一到中国人民大学考察调研时提出，希望广大青年要做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者，向英雄学习、向前辈学习、向榜样学习，争做堪当民族复兴重任的时代新人，在实现中华民族伟大复兴的时代洪流中踔厉奋发、勇毅前进。

不同于官方的“正能量”，中国网民昨天在社交平台新浪微博上对相关话题的反应，却是近乎一面倒的“躺平”。

隶属中共陕西省委宣传部的陕西网白鹿视频，昨天在微博发起“00后嘴上说躺平实际却很拼”的讨论话题，一度高居微博热搜榜榜首。截至发稿，阅读次数已突破3.3亿笔。

大多数参与讨论网民发文宣泄不满

但进一步爬梳发现，绝大多数参与讨论的网民都高呼自己“实际上也躺平”，并发文宣泄对于就业困难、“996”（朝九晚九，每周工作六天）加班文化，乃至疫情封控等现况的不满。

也有人留言反问：“为什么不躺平呢？我接受自己是个普通人的事实，在遵纪守法，自食其力的前提下，拒绝超出自己能力范围的消费（比如房子、车子甚至婚育），拒绝内卷与消费主义，更多的关注自身的获得感与满足，不挺好的嘛。”

“躺平”被视为中国年轻世代无力反抗“内卷化”，因此选择不买房、不买车、不结婚、不生娃、不消费及维持最低生存标准，拒绝成为他人赚钱机器和被剝削奴隶等消极作为。

相关话题去年起便在中国网上发酵，共青团中央、新华社均曾刊文批评，社交网站豆瓣更曾将多个“躺平”讨论组关闭。

共青团中央书记处第一书记贺军科今年4月21日曾试图向青年喊话，指国家高度重视解决“躺平”“佛系”反映出的深层次问题，近年已在政策上加大力度，助青年解决急难愁盼问题。

不过，这次五四期间中国网上集体“躺平”现象，似乎凸显官民之间对上述问题的矛盾依旧存在。