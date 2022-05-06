放弃向美购买反潜直升机 台防长：价格太昂贵

（台北／华盛顿综合讯）继美国对台军售的M109A6自走砲车叫停之后，12架反潜直升机的军售项目也将停止。台湾国防部长邱国正昨天（5月5日）称，放弃向美国购买反潜直升机的原因是，价格太昂贵。

综合《联合报》与中时新闻网报道，邱国正在立法院外交及国防委员会备询时说，台湾海军“神鹰三号”采购12架MH-60R反潜机案被叫停，是因价格超过了台湾的能力范围。

美国对台军售近期接连生变。台湾争取多年之后取得的M109A6自走砲军售项目，首批八辆原定明年交运，但最近全案叫停，并传美方可能提供海马士多管火箭或M109A7自走砲取代，此外，人携式刺针飞弹原本今年开始交付，但现在也报无法如期交货。

邱国正昨天答询时说，美方叫停M109A6自走砲案的原因是，交货时间延长至2026年，而台湾需要快速提升战力。

他强调美方提出了替代方案，至于选择哪一方案，国防部要评估，预计今年9月前定案。

邱国正也说，刺针导弹不能如期交货，是受到俄乌战争影响，他强调台美有合约可循，台湾国防部会据理力争，并淮备替代方案，同时避免走法律程序。

国民党立委江启臣在立法院称，军购案接连变卦，对台湾民众心理层面会产生动摇，也对大陆释出某种不当讯息，对台湾更会是一种警讯。邱国正回应称，台军也担忧影响民众的信心，但国防部可以保证，不管有没有装备，台军备战不会有影响。

另一方面，美国参议员鲁比奥（Marco Rubio）日前提出一项新法案，目标在于透过优先处理的方式加速美国对台湾军售，提高向台湾提供的关键技术水平。

美国之音报道称，共和党籍的鲁比奥提出的这项名为“以实力促进台湾和平法”议案，要求美国国防部对美国保卫台湾进行年度评估，并根据评估结果拟定一份批淮售台的设备及技术能力清单。

法案要求，美国政府以“快速通道”的方式优先处理对台军售案。此外，法案还要求美国建立一套全面联合训练计划，提高台湾防卫能力，以达到最终实现相互操作能力。