分析：上海快速回应党中央防疫方针 显示地方抗疫势必与中央保持高度一致

《解放日报》昨天报道，上海市委常委会当晚即举行扩大会议，传达学习贯彻政治局常委会会议精神，宣示毫不动摇坚持“动态清零”总方针，并将深化推进十大攻坚行动，对错误言行要敢于斗争，对失职渎职行为要坚决查处等。

上海疫情持续回落，昨天（5月6日）通报新增病例下降至4269起。而在中共政治局常委会前天要求坚持“动态清零”方针、“一定能够打赢大上海保卫战”后，上海市委常委会随即宣示学习、贯彻政治局常委会会议精神。分析认为，上海快速、积极回应，代表未来地方抗疫政策势必与中央维持高度一致。

上海市卫生健康委员会网站昨天通报，截至前天，新增本土冠病确诊病例245起和无症状感染4024起，新增本土死亡12起。

上海市常务副市长吴清昨天在疫情防控发布会上说，自4月22日以来，全市疫情报告阳性感染者数量连续两周呈现下降趋势，全市累计七个区和浦东部分街镇社会面基本清零。

但他也提到，目前单日新增阳性感染者数量降幅较小，社会面仍有阳性感染者报告，存在疫情反弹风险。重点区域、重点人群、重点环节防控任务依然艰巨，还须要持续推进清零攻坚行动。

中共政治局常委会会议前天提出“打赢了武汉保卫战，也一定能够打赢大上海保卫战”，并要求“深刻、完整、全面”认识中共中央确定的疫情防控方针政策，始终保持清醒头脑，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，“坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行作斗争”。

《解放日报》昨天报道，上海市委常委会当晚即举行扩大会议，传达学习贯彻政治局常委会会议精神，宣示毫不动摇坚持“动态清零”总方针，并将深化推进十大攻坚行动，对错误言行要敢于斗争，对失职渎职行为要坚决查处等。

学者：若与中央不同调 干部要“被斗争”

台湾政治大学国际关系研究中心主任寇健文接受《联合早报》采访时指出，这一轮上海疫情失控时，有不少质疑声浪认为是地方、中央抗疫不同调所致。中央政治局常委会这次做出最终拍板，上海快速回应、积极配合，代表已“统一思想”，未来地方抗疫政策势必与中央维持高度一致。

至于中共政治局常委会提出对“歪曲、怀疑、否定”中国防疫方针政策的言行作“斗争”，寇健文则认为，采用如此强烈措辞，意味反对清零的意见“其实也很大”。而这次会议再次定调，底下干部若不保持一致，便是“错误思想”，要“被斗争”。

中国国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年，昨天在国务院联防联控机制发布会上应询时则表示，“动态清零”并不意味着全域静态管理，恰恰相反的是，“动态清零”追求的目标之一就是尽可能地避免全域静态管理。

梁万年指出，在疫情早期，传播链条清晰、风险可控情况下，没必要采取全域静态管理。但当出现广泛社区传播、传播链条不清楚，以及爆发流行和规模性反弹等风险较大情况下，就要综合考虑疫情特点决定是否采取更为严格的防控措施，如静态管理以及静态管理的具体区域大小。

他並表示，两年多的防控实践已经证明，做好社区防控，就可以有效地阻断疫情的传播，尽快实现“动态清零”。

另一方面，北京疫情昨天略有升温。根据官方通报，前天新增本土感染72起，较周三的50起有小幅增加；昨天凌晨零时至下午3时则新增16起。