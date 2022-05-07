3万6168起本土病例10人死亡 台新增冠病病例第19天单日新高

中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中昨天指出，很多国家的经验是疫情来得很急，高峰期大概半个月就下来，只是尾端要拖多久，各国情况不同。

台湾昨天新增3万6168起冠病本土病例，为连续第19天单日新高。中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中昨天指出，很多国家的经验是疫情来得很急，高峰期大概半个月就下来，只是尾端要拖多久，各国情况不同。

台湾总统蔡英文以录像方式对防疫工作发表谈话，期勉民众在面对疫情最后阶段，随时注意最新的防疫资讯和指引，“我们要继续团结，戒慎而不恐慌，一定能克服这波疫情的挑战”。

具医学背景的台北市长柯文哲昨天说，根据公卫专家预测，台北市的洪峰在本月16日到23日那一周，过了这个峰才会降下去，但病例数已超过核酸检测（PCR）量能，届时会有多高，无法预测。

《联合报》报道，台大医院急诊医学部主治医师李建璋形容“疫情有如洪水一般四处蔓延，现在就是要把救生衣、游泳圈准备好。当大水过后，大家都能活着，避免（去年5月本土疫情大爆发造成800多人死亡后）第二波死亡浪潮”。

台湾本土确诊病例从4月28日破万起急速陡升，昨天新增3万6168起本土病例，境外移入45例，确诊病例有87起中重症，10人死亡。

面对这波疫情来势汹汹，有些餐厅业者已主动停止内用（堂食），医界也建议禁止内用，但陈时中认为，禁止餐厅内用，除了让经济活动不热络之外，意义很低。

在快筛试剂严重缺货之际，台北市议员侯汉廷昨天在面簿贴上自己从上午8时连跑三家药局买快筛试剂排队影片，嘲讽蔡英文跟陈时中会排队买快筛吗？“喔！他们是官嘛！”

陈时中在例行记者会上被询及此事回答说，就像侯汉廷讲的，如果他有了就不用去排队，“像我有了，我也不用去排”。现在手头上还有的人不要去排队，让没有的人能够赶快拿到。此言被一堆网友痛骂是不知民间疾苦的“时惠帝”（仿何不食肉糜的晋惠帝）。

高登环球生医公司资本额只有200万元（新台币，9.3万新元）却拿下逾16亿元快筛大单，被在野国民党质疑既无医疗背景，负责人刘纬泽又因口罩合约涉嫌诈欺，违反药事法，指挥中心显然涉嫌图利厂商，昨天赴监察院告发陈时中和卫福部食药署长吴秀梅渎职。

陈时中回击国民党“政治干预”，反责高登原先要提供1700万剂快筛的缺口要怎么补？他说，既然国民党意见这么多，请该党来投标看看，看卫福部防弊是否适切，“在旁边讲风凉话，就以为别人没有在审核”。

高登原先说明，高登负责与韩国厂商洽谈合约，昶虹公司负责协助资金，但昶虹发布重大讯息称该公司尚未与高登生医、韩商签约，也未替高登提供任何财务担保。刘纬泽后来宣布弃单，并表明与国民党的指控无关。