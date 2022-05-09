李家超高票当选香港新特首 学者：没有“蜜月期”许多问题亟须处理

香港昨天（5月8日）举行修改选举制度后的首次行政长官选举，前政务司司长李家超以九成九的得票率当选新一任特首。有受访学者认为，李家超没有“蜜月期”，上任后迫切需要处理一大堆问题，特别是控制疫情和尽早与中国大陆和海外通关。

昨天的特首选举只有1461名选举委员会的成员有权投票。根据选举管理委员会公布的数字显示，共有1428人投了票，投票率为97.74%。唯一候选人李家超最终获得1416票当选，只有八人投了反对票，得票率为99%，是历届行政长官选举最高得票率的当选人。

李家超当选香港新一任特首后，中国国务院港澳事务办公室和中央政府驻香港联络办公室分别发表声明，祝贺他高票当选。港澳办形容，这场选举是继去年选委会和立法会选举后，香港新选举制度又一次成功的实践，充分证明香港新选制是一套符合“一国两制”原则、符合香港实际的好制度。李家超高票当选，充分反映香港社会高度认同和肯定。

现任香港特首林郑月娥昨天表示，会跟候任行政长官做好交接，全力为新一届政府就任提供一切所需的协助。

民主派政党社民连则在昨早投票前夕游行到湾仔会展中心投票站，抗议447万选民被剥夺了投票权，令特首选举变成小圈选举。

李家超：上任后优先处理房屋问题

社民连提出三点要求，包括一人一票选特首、立即实行双普选，当局不应削弱民间监察政府机制，地区政治须民主化、未实行双普选前不应强推《基本法》第23条立法。

李家超当选后在记者会上强调，上任后会优先处理房屋问题，日内将组建新班子，有信心能找到合适人选。

他说：“我经常听到不同人士说他们希望贡献、能工作，所以这方面时间是短，但我有信心找到很多有能力、有经验的有心人服务香港。”

李家超重申，政制改革并非其工作的优先项目，但《基本法》第23条立法就一定做，他会与政策局及法律专家研究实际内容，适时推进。

不过，李家超在宣读胜选宣言时怀疑出现口误，将香港称为“国家”。他说，自己在竞选期间透过网上得到几万条回应意见，加深了对各阶层瞭解，“令我更加明白大家是多么的深爱香港这个国家。”

中国港澳研究会副会长刘兆佳接受《联合早报》访问时表示，在不记名投票下，李家超仍能以高票当选新一任行政长官，反映爱国阵营空前团结，有助新一屆特区政府可尽快取得施政成果。

刘兆佳认为，港人普遍期望特区政府短期内能夠拿出成绩，李家超上任后没有“蜜月期”，迫切需要处理一大堆问题，特别是控制疫情和尽早恢复与大陆和海外通关，“我相信控制疫情、及早通关、23条立法会是他上任后的首要工作。”

刘兆佳也指出，如何处理与美国的关系，对李家超而言也是一大考验。他解释，美国政府对李家超这位被其制裁的人士成为香港特首肯定心中不快，日后会否对香港采取不友善行动或者干扰新班子的组建值得留意。

他说：“这方面的主动权在美方。在中美关系恶化的大环境下，我估计美方不会对香港友善。”