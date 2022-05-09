回应中共中央“动态清零”总方针 上海防疫管控再收紧

中国决策层宣示“一定能够打赢大上海保卫战”后，上海刚趋缓的防疫管控再度收紧。浦西多个防范区宣布“提级管理”，浦东则有小区采取“一人阳性、全楼隔离”措施，以尽快实现社会面清零。

中共政治局常委会上周四（5月5日）在总书记习近平主持下召开会议，重申要毫不动摇坚持“动态清零”总方针，并坚决同一切歪曲、怀疑、否定中国防疫方针政策的言行作斗争。会议强调：“我们打赢了武汉保卫战，也一定能够打赢大上海保卫战”。

上海市委、市政府隔天召开“坚决打赢大上海保卫战动员大会”。市委书记李强在会上要求坚决落实习近平讲话精神，从“政治和全局的高度”充分认识打赢大上海保卫战的重要性紧迫性，要“立下军令状，排除万难、冲锋攻坚，奋力夺取大上海保卫战的胜利”。

据《联合早报》了解，会议次日，位于浦西的徐汇、青浦、宝山等区多个街道和小区都下发通知，宣布即日起进入“静默期”，要求全体居民足不出户、暂停快递、外卖和团购。静默期从三天至九天不等。

率先实现“社会面基本清零”的金山区和奉贤区，同一天则先后通知，8日、9日连续两天在全区范围内开展两次全员核酸筛查，期间全区实行“全域静态管理”。虹口区昨天则宣布对风险最低的防范区提级管理，居民不得出小区活动。

新增病例连续第九天回落

住在普陀区的黎女士（38岁，公司职员）告诉本报，她所在的街道上周刚转为防范区，可以出门购物买药。但昨晚临时接到通知，今明两天提级管理，每户每天只有一个人可以下楼取快递，其他时间均不能出家门。

在持续封控下，上海新增冠病感染者数连续第九天回落，前天新增3975例，首次降至4000例以下；其中约17％感染者来自疫情最严重的浦东新区。

几名自称是浦东浦兴街道居民的网民前天贴文称，该区上周末开始实行“一人阳性、全楼隔离”的新规，感染者的左邻右舍也一同被转运到集中隔离点。还有网民上传视频显示，防疫人员登门通知，由于邻居感染，全家人当晚就得被转运，若不配合就要采取强制手段。

浦东新区上周五召开“打赢大上海保卫战”动员会。网传发言稿显示，区委书记朱芝松在大会上立下军令状，要力争将全区新增病例从5月5日的666起，在5月10日降到260起以下，“即使粉身碎骨，也一定要完成任务”。

分析人士指出，中共决策层提出“大上海保卫战”概念，凸显上海在当前抗疫局势中举足轻重，也表明要拿出两年前“武汉保卫战”的决心，坚决遏制上海疫情。由于决策层短期内不会扭转动态清零政策方向，因此上海防疫“只许成功，不许失败”。

路透社引述知情人士说法称，上海将收紧管控措施直至本月底，从而实现在5月达成社会面清零的目标。按照惯例，新一届上海党代会应在本月下旬召开，选举产生出席中共“二十大”的上海代表。在5月底前彻底扭转上海疫情局面，成为上海市领导班子的重要工作指标。中国首都北京疫情方面，前天下午3时至昨天下午3时新增本土病例39起，感染总数达865起。

疫情中心朝阳区昨天宣布进一步提级管控，封控区足不出户，管控区除做核酸检测外，实行足不出楼，严禁聚集。全区继续严格落实居家办公。

（记者是《联合早报》上海特派员）