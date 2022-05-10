宪法教授对上海强制隔离等举措发文警告 “清零”权力扩大掀合法性质疑

华东政法大学宪法学教授童之伟在社媒发文警告，上海在冠病防疫上的两项措施“引起的事态非常严重”，“可能造成某种法制灾难”。他认为，强制送方舱隔离的做法“是非法的，应立即停止”。

上海疫情持续胶着之际，当地强制民众到方舱隔离等防疫措施被宪法学家质疑为“非法”。受访学者指出，中共决策层上周定调“清零”争议后，地方政府执行“清零”的权力正扩大，允许舆论理性讨论的空间则在缩小。

华东政法大学宪法学教授童之伟近日在社交媒体发文警告，上海在冠病防疫上的两项措施“引起的事态非常严重”，“可能造成某种法制灾难”。

他提到的一项防疫措施是对居民使用强制手段，强制送方舱隔离。童之伟认为，这种做法“是非法的，应立即停止”。

上海一些地区近期采取“同层密接隔离政策”，一旦发现阳性感染者，同个楼层和上下层所有住户都被视为密接人员，实施强制转移隔离，在民间引发极大不满。

强制市民交出住宅钥匙并进入“消杀”或违反法治

童之伟质疑的第二项防疫措施，是“上海市任何机构无权强行要求市民交出住宅钥匙并进入市民住宅‘消杀’”。

他呼吁，冠病防疫要与保障市民权利、自由兼顾；各级国家机关和官员应严格依宪法法律办事，不可为办事方便违反法治原则、破坏法制。

文章最后注明，文章形成过程中，华东政法大学、复旦大学、上海交通大学等学术机构20多名教授表达了意见；复旦大学教授桑玉成提出了重要修改意见。

童之伟的文章被大量转发后遭屏蔽；他的个人微博主页也显示“因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态”。

台湾中山大学政治学研究所副教授陈至洁接受《联合早报》采访时说，中共决策层上周从政治上、意识形态上对“清零”争议定调后，“动态清零”已与最高层权威绑在一起，不容挑战，地方上犹如得到“尚方宝剑”，执行时会更严苛。

他认为：“舆论现在也已容不下客观冷静的讨论，它到底是不是一项合适的政策。”

中共政治局常委会上周重申毫不动摇坚持“动态清零”，坚决同歪曲、怀疑、否定中国防疫方针政策的言行作斗争，并强调“一定能够打赢大上海保卫战”。

刚出现松动的上海防疫管控随后再度收紧，一些地区采取“提级管理”，“一人阳性、全楼隔离”等措施。

民众与“大白”冲突视频频传

中国互联网上过去几天也频传民众与身着白色防疫服的“大白”起冲突的视频。在一个视频中，两个“大白”强行拉开一对母子，把哭得声嘶力竭的女子强行带走。

在另一个视频中，多名“大白”在居民楼内与民众发生冲突，有人高喊“暴力执法”；双方随后在楼外继续扭打。上海闵行区政府新闻办公室官微“今日闵行”前天证实，冲突发生在本月7日晚间；通报称部分居民以讨要物资为由滋事。

北京航空航天大学公共管理学院教授任建明受访时指出，中国的“动态清零”理念是为保护公众的整体利益和长远利益，“这会要求个人权利作出更多让路”。

但他不认同限制舆论对防疫政策的讨论。他说：“中国有句老话叫‘真理越辩越明’……强调中央政策的严肃性、执行上的不折不扣是必须的，但同样也应该多一点包容，留多一点讨论的空间。”

中国正经历2020年以来最严峻的疫情。封城超过一个月的上海，虽然每日新增感染人数呈下降趋势，降速仍然缓慢。当地前天新增本土确诊病例322例，无症状感染者3625人。

北京的单日新增感染者继续在两位数徘徊，5月8日15时至9­日15时新增感染者50人。北京也不断提升防控措施，试图阻断社区传播。官方昨天宣布，北京全市中小学、幼儿园、中等职业学校暂停返校；本月12日起，所有公共场所将查验48小时核酸检测阴性证明。