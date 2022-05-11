新增3000余病例虽为六周来最低 上海地铁全线停运 筛查频次增加

中国新增冠病感染数降至近两个月来低点，但作为疫情中心的上海防疫措施不松反紧。上海地铁昨天全线停运，官方也增加防范区核酸筛查频次，并继续推行引发民间反弹的全楼隔离、入户消毒等措施。

中国大陆昨天（5月10日）新增感染者3426起，为3月16日以来最低；上海昨天新增感染数也降至六周来最低，共3014起。

上海地铁官方微博昨天中午突然宣布，接上级通知，当天下午1时起关停6号线和16号线这两条仍在运营的地铁线路，直至“另有通知时”。至此，上海20条地铁线路所有车站均停止运营。这也是上海地铁通车近29年来首次全面停运。

各市辖区本周内须至少做两轮核酸筛查

除了进一步限制人员流动，上海也要求各市辖区本周内至少对防范区开展两轮核酸筛查。根据最新统计，上海2500万人口中，已有1792万人身处风险最低的防范区。上海市卫生健康委副主任张丹丹昨天在新闻发布会上说，目前仍有一些阳性感染者是来自防范区的流动人员，增加防范区筛查频次是为了“尽快消除隐患”。

中共政治局常委会上周强调“一定能够打赢大上海保卫战”后，上海多区采取“提级管理”“一人阳性、全楼隔离”、强制入户消毒等措施，引发民众不满。

据《联合早报》了解，位于市中心的黄浦区由于疫情严重，多个小区两天来接连展开入户消杀行动。黄浦区瑞金二路街道的一名居民告诉本报，前天有居委会人员和警方上门通知，要求住户交出钥匙，以便入户消杀。但在多数居民强烈抗议下，防疫人员最终只对少数住宅进行消杀。

上海市环境整治消杀工作专班副组长、市住房城乡建设管理委副主任金晨昨天在发布会上说，开展入户消毒是疫情防控的重要一环。在部分老旧小区，如果感染者与邻居共用厨房及卫生间，共用厨卫的住户室内也需要消毒。

官方也回应饱受争议的“一人阳性、全楼隔离”做法。上海市疾控中心副主任孙晓冬说，如果感染者居所不具备独立厨卫，除了共同居住生活者为密切接触人员，共用厨卫以及居住在同一楼层或同一村宅的日常有接触人员也要判为密接。根据上海防疫规定，与感染者密接也要被集中隔离。

孙晓冬同时补充，上述标准只是判定原则，具体还需要根据现场调查和风险评估结果等进行综合判定，“绝不能搞简单化、一刀切”。

乘用车产量创两年来最大跌幅

持续封控不仅引发民怨，对相关产业影响也持续扩大。中国乘用车市场信息联席会昨天公布的数据显示，4月乘用车产量比去年同期下滑41.1％至96.9万辆，零售销量同比下挫35.5％至104.2万辆，创两年来最大跌幅。

电动车巨头特斯拉是受冲击最大的汽车企业之一，集团4月在华销售量仅1512辆。特斯拉上海工厂此前受封控影响关闭22天，于4月19日恢复闭环生产。路透社昨天指特斯拉工厂因供应链受阻再度关停，特斯拉发言人随后回应称，工厂仍在运作，但物流受到一些干扰。

与此同时，北京前天下午3­时至昨天下午3时新增感染者59起，使本轮疫情感染者总数增至974起。

本轮疫情中心朝阳区昨天新增三个封控区和两个管控区，封控区居民足不出户，管控区居民人不出楼。突发聚集性疫情的顺义区则要求居民非必要不出区，并临时封闭途经区内的部分公交和地铁线路。