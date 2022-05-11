习近平接连两天与朔尔茨及马克龙对话 中法认为应支持俄乌通过谈判恢复和平

习近平强调，中方一直在以自己的方式劝和促谈，支持欧洲国家将欧洲安全掌握在自己手中。要特别警惕形成集团对抗，对全球安全稳定造成更大更持久的威胁。

中国国家主席习近平前天与德国总理朔尔茨举行视频会晤后，昨天下午又同法国总统马克龙通电话，就乌克兰局势与德法两国领袖交换意见。

据中国外交部网站昨晚公布的新闻稿，中法两国领导人就乌克兰局势交换了意见，一致认为有关各方应该支持俄乌通过谈判恢复和平。

习近平强调，中方一直在以自己的方式劝和促谈，支持欧洲国家将欧洲安全掌握在自己手中。要特别警惕形成集团对抗，对全球安全稳定造成更大更持久的威胁。他也希望法国作为欧盟轮值主席国，为推动中欧关系健康发展发挥积极作用。

马克龙则表示，在乌克兰问题上，法方同中方拥有很多共识，愿同在双边和多边层面开展更加紧密的协调合作。法国和欧盟坚持独立自主战略，不赞成也不会参加集团对抗。

爱丽舍宫则发声明，指两国元首通话中重申对乌克兰领土完整和主权的尊重，同意在乌克兰停火的迫切需求。

与朔尔茨举行视频会晤 习近平吁避免俄乌冲突扩大

同样根据中国外交部网站的新闻稿，习近平前天下午同朔尔茨举行视频会晤时，呼吁要全力避免俄乌冲突激化、扩大化，导致不可收拾的局面。

习近平强调，乌克兰危机将欧洲安全再次推到关键十字路口，呼吁欧洲要拿出历史担当和政治智慧，着眼欧洲长远安宁，寻求以负责任方式推动解决问题。

德国政府官网也发出简短新闻稿，指朔尔茨和习近平就俄罗斯入侵乌克兰及其影响、全球食品供应，以及能源安全交换了意见。德中领导人并谈及进一步深化双边关系、加强经济领域合作、疫情防控、加强气候领域合作，以及能源转型和中欧关系等议题。

中德领导人上一次通话，是在朔尔茨去年12月就任德国总理后不久。俄乌战争爆发后，中法德领导人3月初也曾举行三人视频会议。

德国近日同意向乌克兰提供坦克，是自第二次世界大战结束以来首次向战争地区大规模提供武器。朔尔茨上个星期天向全国发表电视讲话时表示，支持乌克兰是一种历史责任，德国是经过谨慎考量而决定提供重型武器。但他表示，德国不会作出使北约成为战争方的决定，这点维持不变。

中国外交学院战略与和平研究中心主任苏浩接受《联合早报》采访时指出，德国等西方国家目前向乌克兰提供重型武器，不断促使形势复杂化。习近平的表述，既反映出中国对未来形势的忧虑，也坚持不希望俄乌战争持续升级的主张。

中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建受访时说，中德其实都不愿意看到俄乌冲突扩大升级，都寻求尽快让冲突降级的共识。

崔洪建指出，在西方为乌克兰提供武器的问题上，中国明确批评美国。对德国则是“抱有理解和同情”，原因是德国提供武器“被迫的程度更大一些”，包括最初其实是提供物资，到最近才讨论提供重武器，“这个变化的过程和美国是完全不一样的”。

上月初的中欧峰会，让中欧关系渐行渐远。习近平前天则强调，中欧的共同利益远大于分歧，呼吁面对地缘政治危机，双方应倡导对话和合作，以中欧关系的稳定性应对国际形势复杂变化。他希望德国为中欧关系稳定健康发展发挥积极影响。

崔洪建解读，中国通过前天视频会晤也明确向德国传达信息，即不能让俄乌冲突或其他因素对中欧关系造成太大的冲击。中德、中欧也不能陷入中西两阵营的对抗，沦为新冷战的受害者。

崔洪建认为，德国因俄乌冲突能源受到重创，寻求能源安全将为中德乃至中欧提供合作契机，合作管控危机并为双边关系注入新动力。