上海疾控援引法令 称“一人阳性全楼隔离”措施合法

针对“一人阳性，全楼隔离”措施引发的法律争议，上海市疾病预防控制中心副主任孙晓冬昨天（5月11日）援引中国《传染病防治法》，指当局做法符合法律规定。

孙晓冬昨天在一个面向外国媒体的线上记者会回答问题时说，根据《传染病防治法》第12条，在中国领域内的一切单位和个人，必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施，如实提供有关情况。除此之外，中国关于突发应急事件的相关管理法规，以及上海市政府制定的相关法规，都有相应条款。

上海一些地区近期采取“同层密接隔离政策”，一旦发现阳性感染者，同个楼层和上下层所有住户都被视为密接人员，实施强制转移隔离。华东政法大学宪法学教授童之伟在社交媒体微博发文警告，这种做法“是非法的，应立即停止”。他的文章被大量转发后遭屏蔽，个人微博也被禁言。

对快递与环境使用消毒剂当局：不会损害健康

至于同样受质疑的快递和环境消杀措施，孙晓冬引述日本研究称，奥密克戎毒株可以在塑料制品表面存活长达100个小时。中国北方城市发生过由于接触物品导致疫情传播的情况，因此上海要求对快递进行消杀。目前使用的消毒剂都经过备案，正常使用不会对人体健康造成损害。

孙晓冬说，部分感染者小区的外环境中曾检出过阳性标本，存在疫情传播可能性，因而采取一定范围消杀。

他补充：“我们也不主张采取大范围、大规模对外环境消杀的行动。防止消毒过度对外环境造成污染。”

出席同场记者会的上海市公共卫生临床中心副主任沈银忠则披露，美国药厂辉瑞生产的冠病口服药Paxlovid被纳入中国新版冠病诊疗方案后，在本轮上海疫情中应用得“非常广泛”，官方也按相关要求培训医护人员合理使用药物。

上海前天新增228起本土确诊病例和1259起本土无症状感染者。228起本土确诊病例中，30例在闭环隔离管控中发现，198例为无症状感染者转归确诊病例。1259例本土无症状感染者均在闭环隔离管控中发现。

前天新增本土死亡病例七人，平均年龄87.3岁。

据澎湃新闻报道，上海目前已有八个区和浦东部分街镇社会面基本清零，这八个区分别是奉贤、金山、崇明、青浦、松江、普陀、嘉定和徐汇。

北京故宫今起关闭 出租车暂停部分跨区服务

北京市疾控中心副主任庞星火昨天公布，北京前天新增本土冠病感染者37例。自本月10日发布会后（10日下午3时至11日下午3时），北京新增本土冠病感染者56例。

北京市政府新闻发言人徐和建昨天说，北京疫情仍处于胶着状态，有关单位突发聚集性疫情，增加疫情防控的不确定性。要坚持“动态清零”不动摇，争分夺秒、以快制快，以更坚决、更果断的措施尽快实现社会面清零，打赢疫情防控阻击战。

北京交通委宣布，今天起暂停出租汽车跨朝阳区南部、房山区、顺义区（除首都机场外）等区域运营。网约车平台也不得向上述区域派单。顺义区全域地面公交线路也暂停运营。

此外，位于北京的故宫博物馆因疫情原因，将从今天起暂时闭馆，开放时间另行通知。