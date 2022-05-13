中国收紧公民出入境政策 北京四分三行政区全员检测

上海和北京的冠病疫情持续胶着，中国国家移民管理局宣布，将从严限制中国公民非必要出境活动，严格审批签发出入境证件；北京则在疫情延烧三周后，宣布在全市四分之三的行政区再次展开全员核酸检测，并要求民众居家办公一天。

中国前天（5月11日）新增本土感染者连续第二天维持在1800多人的水平，比本月9日的3077人显著下降。北京前天下午3时至昨午3时的新增本土感染者维持在双位数，为36人；上海前天新增本土感染者则达到1449人；两个城市的感染者人数都较前一天小幅下降。

疫情虽有缓解，但中国防疫状态持续紧绷。在北京和上海清零进展缓慢的情况下，国家移民管理局本月10日召开会议，要求严格执行“从严从紧的出入境政策”，从严限制中国公民非必要出境活动，严格审批签发出入境证件。

会议提出，要加强对上海边检总站和公安机关出入境管理部门的指导，并且把北京作为重中之重，严格执行北京联防联控机制要求，“大力支持北京疫情防控工作”。在预示收紧边境政策的同时，会议也强调要保证口岸畅通，“为必要的人员往来提供优质高效服务”。

中国在冠病疫情暴发后收紧出入境政策，对进入中国的人员实施严格的隔离措施；官方也暂停对非必要非紧急出境事由签发普通护照等出入境证件。

国家移民管理局去年7月在一场发布会上披露，去年上半年，中国共签发普通护照33万5000本，签发量仅为2019年同期的2％。

北京逾2000万人今起检测 吁居家办公周末少流动

北京今天起对全市12个行政区超过2000万人，展开为期三天的全员核酸检测，其中包括目前疫情最严重的朝阳区、房山区和顺义区。

所谓“封城”“静默”都是谣言，抢菜、屯购更没必要，请市民朋友不用担心，整个城市运行保障都不会受影响，社会面保持正常。 ——北京市政府新闻发言人徐和建

北京市政府新闻发言人徐和建昨天在疫情发布会说，北京市政府倡导进行检测的12区今天居家办公，14日和15日则要求居民“居家休息，减少流动，就地参加核酸检测”。

网上昨天流传谣言，称北京可能在本周末全市静默三天，部分地区的超市再现囤货人潮。

徐和建辟谣说：“所谓‘封城’‘静默’都是谣言，抢菜、屯购更没必要，请市民朋友不用担心，整个城市运行保障都不会受影响，社会面保持正常。”

朝阳南部地区、房山区，以及首都机场以外的顺义区昨天已进一步收紧交通限制，暂停出租汽车跨区进入这些地区接单，这三区的公交和地铁服务本月初已陆续停运。这意味着，北京重点疫区正常的公共交通服务已全部暂停。

朝阳区居民陈俊（化名，律师，49岁）告诉《联合早报》，小区居民“五一”假期以来已逐步适应封控措施，因此小区整体氛围平静，“即便政策再有变化，相信大多人都已经有心理预期”。

（记者是《联合早报》北京特派员）