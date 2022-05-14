台湾疫情加剧 专家评估单日确诊已破10万起

台湾昨天（5月13日）新增6万5011人起冠病确诊病例，其中41人死亡和217起中重症，均写下单日新高。因应疫情加剧，台湾总统蔡英文指示要为医疗院所减压、降低民众恐慌，并稳定提供防疫物资。

长期坚持清零、严守边境的台湾，面对这波来势汹汹的奥密克戎变种毒株，确诊病例节节升高。

疫情爬坡速度从每两周10倍——4月1日本土病例新增104起、4月15日破千起、4月28日破万起——到最近因核酸检测（PCR）每天只完成约8万份，许多专家认为染疫数已失真，并估计真实新增病例已破10万起。

在这个情况下，官方数据显示昨天新增6万5011人染疫，比前天的6万5446人略低，但新增217起中重症病例，改写单日新高。

召开防疫咨询会议 蔡英文提三项防疫指示

引起关注的病例包括20多岁的产妇，无慢性病历，但从未接种疫苗。她自然生产后大出血，一度休克和呼吸窘迫，采检后确诊；目前在加护病房使用呼吸器，也是全台首起产妇重症病例。

新增41人死亡也改写单日染疫死亡新高，其中21人没打疫苗。过去连续三天都有年长者在家昏迷，当天死亡后采检确诊。

疫情不见缓和迹象，总统蔡英文昨早在总统府召开防疫咨询会议，召集副总统赖清德、前副总统陈建仁、行政院长苏贞昌、国安会秘书长顾立雄和卫生福利部长陈时中，讨论疫情趋势预判、防疫策略措施、防疫物资盘整，以及医疗量能整备议题。

蔡英文提出三项防疫指示，包括在疫情最严重的台北市、新北市、基隆市和桃园市增设大型筛检站，提供核酸筛检及开立领药证明服务，减压医疗院所负担，集中医疗资源来照护中重症患者。

另外两项指示，则是简化确诊看病与领药流程，以降低民众恐慌、持续增购与稳定提供药物和快筛剂等防疫物资。

调查：蔡英文陈时中负面声量上升

最新调查显示，蔡英文和陈时中的负面声量上升。分析互联网和社交媒体的《KEYPO大数据关键引擎》从上月13日至本月10日的统计调查显示，蔡英文近一个月网络好感度下降近五个百分点，后半个月（4月27日至5月10日）的负面讨论度较前半个月增加近15％，同期的正面讨论度仅增加9％。

作为中央流行疫情指挥中心指挥官的陈时中，其好感度受到更大冲击，负面声量近两周增长近四成、网络好感度下滑10.23％。

针对蔡英文的最新防疫指示，新北市长侯友宜再次呼吁扩大“快筛阳性等同确诊”的适用对象为所有人，以减轻采检医护人员的沉重负担。目前除了居家隔离、自主防疫和居家检疫者，公众快筛阳性后，仍须由医护人员进行核酸检测确认染疫。

台北市长柯文哲也认同应将快筛阳性全面视同确诊，否则会因确认流程延宕，而导致更多重症和死亡病例。