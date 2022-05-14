连续九天持续起降舰载战机 辽宁号航母台海演练 日最高将领表达强烈警惕

中国海军航母辽宁号编队连日来在台湾东部海域演训，同时也有大陆军舰丶情报船在台湾西南海域出没，让台湾海军战备压力益发吃重。

（东京／北京／台北综合讯）日本防卫省最高阶将领前天对中国海军试图提高航空母舰的航海能力，以及在太平洋地区尤其在日本近海的行动能力，表露了强烈警惕感。

据日本共同社报道，日本防卫省最高阶武官、统合幕僚长山崎幸二本月12日在记者会上，就中国海军航母辽宁号在冲绳以南海域活动并持续起降舰载战机表示，中方“试图提高航母的航海能力以及在太平洋地区的能力。在日本近海开展活动，我认为是安全上的关切事项。”，表露了强烈的警惕感。

山崎称辽宁舰12日也停留在冲绳以南附近海域活动，强调说：“我认为，（中国）航母在台湾附近以及南西地区活动一事很严重。”

防卫省统合幕僚监部12日晚发布消息称，辽宁号11日也在石垣岛以南约160公里附近，与两艘导弹驱逐舰一同航行，并实施了战机和直升机的起降，起降从上午9时左右持续至晚上8时左右。

包括辽宁号在内的中国舰队本月2日从东海南下，通过冲绳本岛和宫古岛之间的海峡，驶入太平洋。辽宁号从3日起连续九天展开战机起降。日本海上自卫队排除护卫舰“凉月”号在附近监视中国航母编队，航空自卫队战机也紧急升空应对。

另综合《自由时报》和中央社报道，台湾海军新江军舰前舰长、海军官校军事学科部教官吕礼诗昨天指出，中国大陆军方疑似在新疆塔克拉玛干沙漠模拟全尺寸的苏澳军港，并模拟攻击停泊在港内的纪德级导弹驱逐舰，这对台湾海军而言是严峻挑战。

吕礼诗在个人面簿表示，美国海军学会新闻网（USNI News）11日公布，在解放军去年11月位于塔克拉玛干沙漠中的航空母舰模型附近，又发现新目标。新模型在去年12月完成，位于航母模型西南八英里处，不但具有全尺寸码头，更令人讶异的是目标已非过去的航母而是驱逐舰；但此目标今年2月进行类实战验证后迅速拆卸，现在已不存在。

吕礼诗研判认为，解放军在新疆的新模拟，比对过横须贺、佐世保、苏比克湾，看来看去最像的是台湾东岸的苏澳军港。他之前曾提到，解放军055型导弹驱逐舰搭载的“鹰击21”攻船弹道导弹，威慑近来取道于菲律宾佛得岛水道的美军航空母舰打击群。若这次新疆沙漠中的驱逐舰模拟的是苏澳军港里的纪德舰，对台湾海军而言是严峻挑战。

大陆军舰和情报船 也在台湾西南海域出没

辽宁号编队连日来在台湾东部海域演训，也有大陆军舰丶情报船在台湾西南海域出没，也让台湾海军战备压力益发吃重。据台湾军方媒体《青年日报》报道，军友社理事长李栋梁昨天在台湾海军司令刘志斌上将陪同下，赴苏澳168舰队慰问官兵。

李栋梁表示，海军官兵为捍卫海疆，长时间在海上巡弋航行，坚守岗位，戮力战备训练。也因为有海军默默的牺牲与奉献，让近期不断在周边海、空域扰台的大陆军机舰不敢越界。他提醒，近期疫情严峻，官兵务必照顾自己，才能够保卫台湾，唯有维持良好体能，才能维系海军战力完整。

全称为“中华民国军人之友社”的军友社，是一个台湾人民团体，于1951年10月31日成立，经常进行敬军捐献、劳军活动、全民防卫以及与台军官兵有关的社会公益等活动。