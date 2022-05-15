中国弃办亚洲杯足球赛 网民：显示“清零”或持续到明年

（北京／上海综合讯）中国以疫情为由，放弃主办2023年亚洲杯足球赛。四年一度的亚洲杯赛是继世界大学生运动会、亚运会之后，另一项受中国动态清零政策影响的国际体育赛事。

综合新华社、路透社、澎湃新闻等报道，2023年亚洲杯中国组委会昨天在微博公告，组委会当前难以对明年的亚洲杯赛按完全开放模式办赛作出承诺和安排。经亚洲足球总会、中国足协和组委会共同商议后决定，本届亚洲杯足球赛将易地举办，新比赛地点将尽快确认。

亚洲杯赛原定明年6月举行

亚足总称，在前期筹备过程中，亚足总与中国足协、2023亚洲杯中国组委会密切合作，已完成赛事标识的发布等工作，但如今不得不做出这个“十分艰难但又必要的决定”。

中国2019年6月获得2023年亚洲杯赛主办权，赛事原计划于明年6月16日至7月16日在北京、天津、上海、重庆等10座城市共同举行。

原定今年6月在成都举行的世界大学生夏季运动会、原定今年9月在杭州举办的第19届亚运会先前也因疫情延期到明年举行。

新增253起本土确诊病例 无症状感染1726起

中国弃办2023年亚洲杯足球赛的消息昨天一公布就登上微博热搜榜，阅读量在数小时内超过6000万。网民纷纷认为，这可能意味着中国的冠病清零政策可能会一直持续到明年，还有人质疑为赛事建造或翻新的10个体育场馆会如何处置。

中国昨天通报新增253起本土确诊病例，其中上海194起，北京32起；在1726起无症状感染病例中，上海1487起，北京24起。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友前天在个人微博上称，北京这波疫情演变出现规模化疫情的可能性非常小。疫情的变化方向和发展速度，虽然受病毒的一些生物性特征影响，但更是由防控措施的力度和速度决定的。

他指出，北京市3月份已着手准备迎接疫情暴发的风险，4月出现数条传播链时官方便果断出手，主要以高频率、广覆盖的核酸筛查为疫情摸底、实施精准防控、斩断传播链条，有效控制病毒在京扩散。

不过，他也说，北京现在须要咬紧牙关努力奋战，争取一鼓作气把疫情清零。

上海方面，一名108岁的冠病重症患者入院23天后，昨天从上海市浦东医院出院，创下中国重型冠病转阴出院最高龄纪录。

该市卫生健康委副主任赵丹丹昨天在记者会上说，上海疫情防控形势持续稳中向好，每日新增阳性感染者数量呈下降趋势，但有的老旧小区等重点区域仍存在一定的疫情反弹风险，要高度警惕。

上海市疫情防控工作转运专班负责人丁波透露，截至前天，上海市区两级方舱医院的在院人数已下降到5万人左右，只有最高峰时期的20％。

截至目前有五个、即一半的市级方舱完成休舱，其余的也将根据疫情发展情况逐步休舱或进行常态化保留。在区级层面，68家区级临时中转平台已经实现全部关停。