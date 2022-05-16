台湾启动新防疫战略 改为轻重症分流居家隔离照护

（台北综合讯）台湾卫福部长、中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨天（5月15日）说，台湾政府已启动“新台湾模式”防疫战略，采取重点疫调、最小匡列，轻重分流，以居家隔离照护为主。

据《联合报》报道，陈时中昨天以视讯方式在台湾医学会“2022年春季学术演讲会”发表专题演讲时指出，台湾政府已启动“新台湾模式”防疫，采重点疫调、最小匡列，轻重分流，以居家隔离照护为主，核酸检测及快筛弹性运用。

陈时中还说，台湾政府采购的1000万个快筛试剂，再过一星期就可以到位，到时可纾解排队购买人流。他还呼吁台湾人民采取自主应变和健康监测，早日回归正常生活。

另据《中国时报》报道，陈时中昨早紧急召集各县市首长开会。据悉台北市长柯文哲在会上直言，北部核酸检测（PCR）量能已饱和，确诊人数将有失真状况，中央政府必须诚实面对，PCR不能再做为确诊标准，要放宽快筛阳性成判断指标之一。陈时中对此表示认同，坦言PCR量能确实饱和。

柯文哲建议，快筛阳性且已经出现症状的高龄或高风险族群，应该让临床医生决定给予药物，避免错失黄金救援时间。他批评，之前中央下达医院要开设30％专责病床，但目前许多医院都未达标。

他建议全台县市开设防疫急门诊，让大部分的轻症患者就医。住院、出院的标准要严格遵守，保留量能，最后则是防疫专责旅馆房间数要足够，方便医院已好转者可以下转或确诊者不能在家照顾的状况。

台湾昨天新增6万8732起本土确诊病例，其中101人中症、24人重症、19起死亡病例。另有新增37起境外移入病例。

基隆一名两岁男童因家中保姆确诊冠病后，男童使用居家快筛结果为阳性。家属于本月12日带男童到医院检测，结果也为阳性。男童13日晚上出现抽搐，持续发烧高达摄氏42.4度未退，家属赶紧送往基隆医院救治。

但因卫福部基隆医院并没有儿科加护病房，询问四家医院皆因满床拒收。最终前天凌晨1时35分，男童被送往荣民总医院，医生发现有呼吸不顺症状，立即救治仍不幸身亡。

这起事件引发网民热议，有人质疑台湾医院的空床率问题。根据台湾指挥中心前天公布最新数据显示，全台总床数（专责加上负压病房）为1万1848张，空床数是6021张、空床率为50.8％。林口长庚医院儿童加护科主任夏绍轩昨天指出，由于台湾近年少子化、公共卫生进步，儿童感染重症减少，所以儿童重症医疗人力、设备真的不够。