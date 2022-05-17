副市长宣布“三个阶段”防控工作 上海预计6月全面恢复正常生活秩序

上海市副市长宗明昨天在疫情防控工作新闻发布会上说，全市16个区中已有15个实现社会面清零，封控区总人数降到100万人以内，显示疫情得到有效控制。他也宣布下一步防控工作将分三个阶段实施。

上海昨天宣布未来“三个阶段”防控工作，预计6月“全面恢复全市正常生产生活秩序”，被视为封城以来，官方给出最具体、明确的解封时间表。不过，不少民众对于何时能实际开放仍持保留态度，也有人反映所在区域仍处“静默状态”，连团购都不能叫，对解封不敢有太大期望。

上海市卫生健康委员会网站昨天通报，前天共新增本土感染938起，为3月23日以来首度降至1000起以下，也是连续两天全市社会面无新增阳性感染者。

上海市副市长宗明昨天在疫情防控工作新闻发布会上说，全市16个区中已有15个实现社会面清零，封控区总人数降到100万人以内，显示疫情得到有效控制。

他并宣布下一步防控工作将分为三个阶段：首先，即日起至本周六重点是降新增、防反弹，持续减少封控区、管控区人数，防范区有序放开、有限流动、有效管控，全市保持低水平社会活动。

来临星期天（22日）至5月31日为第二阶段，目标是单日新增感染者进一步减少，不断缩小封控区和管控区范围直至解封，加快疫情防控向常态化分级分类管理转变；6月1日至6月中下旬为第三阶段，要在严格防范疫情反弹、风险可控前提下，全面实施疫情防控常态化管理，全面恢复全市正常生产生活秩序。

随着疫情趋缓，上海昨天起分阶段推进复商复市，巡游出租车、私家车可以在社会面清零的金山、奉贤等非中心城区和浦东新区相关镇域范围通行。

周六起地面公交和轨道交通 有条件逐步恢复运营

宗明也提到，从周六起，地面公交和轨道交通有条件逐步恢复运营，网约车参照社会车辆通行管理要求。

对外交通部分，根据央视新闻报道，昨天开始，铁路逐步增加上海虹桥站、上海站等到发列车数量；少量由上海始发的国内定期航班也开始恢复。

吉祥航空昨天起恢复上海浦東至福建龙岩往返航班，每周执行三班；春秋航空预计明天恢复上海往返昆明航班，暂定每天一班，当天还将执行一个上海到大连的学生返乡航班。

部分民众对“解封”仍持保留态度

不过，不少上海民众对“解封”仍持保留态度，也有人在网上留言质疑至今不能离开小区购物，感受不到“复商复市”气息。

居住在杨浦区的互联网工作者小蔡接受《联合早报》采访时说，他所居住的社区一直处于“静默状态”，连团购、外送都不能叫，只能靠政府的物资配送，因此他对解封不敢抱有太大期望。

现居闵行区的陈姓台商对《联合早报》表示，当地一直以来都采取“提级管理”，昨天的公告终于没看到相关字眼，身边也有若干小区的居民可外出购物。他所在的小区虽是封控层级最低的防范区，却依旧不能外出。

在上海逐步走向解封的同时，北京则持续加強社会面疫情筛查。北京卫健委昨天通报，前天共新增本土感染54起，北京疫情防控工作领导小组决定，昨天起一连三日，东城区、西城区、朝阳区、海淀区等12区继续进行三轮区域核酸筛查。

此外，根据北京地铁官方微博，昨天下午3时起，北京地铁六里桥、郭庄子、大井站也因疫情防控封站。北京市封控区、管控区周边共190条地面公交线路重点车站和54座地铁车站，则从今天首班车起查验乘客健康码。