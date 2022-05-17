台接种三剂疫苗者可免居家隔离 从医护等扩大至确诊者同住家人

（台北综合讯）台湾持续放宽防疫措施，行政院长苏贞昌昨天宣布，将扩大接种三剂疫苗者可免除居家隔离的措施，从关键设施、医护人员，扩及适用于确诊者的同住家人。

综合《中国时报》与《联合报》报道，苏贞昌指出上述防疫措施的调整，是为了兼顾经济和让民众早日回到正常生活，并力求集中医疗资源照顾中重症与高风险族群。

他说，虽然目前不能一步到位，立刻免除居家隔离与边境管制，但台湾政府将持续整顿配备物资、密切观察各项数据变化，进而即时动态调整相关防疫措施，让整个社会逐渐适应与病毒共存的生活。

台湾中央流行疫情指挥中心昨天报告称，4月26日台湾缩短隔离天数后，确诊轻症与无症状高于99.7％、死亡率约为万分之三，鉴于65岁以上长者疫苗覆盖率已高于七成，在评估疫情发展并与县市会议讨论后，对于再松绑现有防疫规范已有共识。

指挥中心说，全球疫情近一周略有回升，各国因检测量缩减而可能有低估病例数的情形，国际传播风险仍大。另外，邻近多国因放宽防疫措施及假期人流增加，也出现疫情回升情况，而台湾境内进入广泛社区流行阶段，推估疫情将进入高峰期。

台湾昨天新增本土病例6万1697起，其中有29人死亡。

护卫舰汾阳号 暴发群聚疫情

台湾海军导弹护卫舰汾阳号近期暴发群聚疫情，海军舰队指挥部昨天发布新闻稿称，一六八舰队汾阳军舰于海上执行任务时，因舰上官兵身体不适，送院后发现核酸检测结果呈阳，立即要求返港并对所有人员快筛，结果为阳性者再进一步实施PCR检测。

舰队指挥部称，目前已完成兵力调整，不影响战备任务进行，已立即启动相关防疫机制，完成分流、区隔管理及全面消毒作业，并拟定各项防疫风险管控规划，确保战备任务能够进行。

汾阳军舰为台湾海军济阳级护卫舰，据报舰上有上百名官兵，数十名官兵初步快筛呈阳。