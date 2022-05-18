上海实现社会面清零 北京防疫升级收紧出入管制

中国金融中心上海连续三天未在隔离管控区域外发现冠病感染者，如期实现“社会面清零”目标。首都北京则在疫情升温压力下升级社区防控措施，并收紧与周边城市往来管制。

北京丰台区成新疫情中心

北京官方昨天（5月17日）通报，前天下午3时至昨天下午3时，全市共新增56例本土感染者，高于前一天的39例，使得北京本轮疫情总感染者数增至1307例。新增22例感染者的丰台区，取代朝阳区成为新的疫情中心。

丰台区病例增加，与区内岳各庄市场聚集性疫情持续扩散有关。丰台区官方昨天在新闻发布会上宣布对部分区域实行临时管控措施，管控区内人员原则上足不出户，区域内所有室内文化娱乐、体育健身等各类培训场所暂停营业。

出席同场发布会的北京冠病疫情防控工作领导小组成员王大广则通报，北京对全市社区（村）各项防控措施进行全面升级，严格24小时卡口值守，加强人员车辆管理，落实测温验码、查验48小时内核酸阴性证明、登记等措施。

北京与周边城市往来管制也随之收紧。从明天起，往来北京和天津的通勤人员，每次出京均需持48小时核酸检测阴性证明，待疫情平稳后再做调整。

另一方面，上海前天新增冠病感染者823例，降至3月20日以来的低点。全市16个辖区连续三天社会面新增感染者为零，达到官方上周定下“在本月中旬实现社会面清零”的目标。这意味着上海接下来将按计划推进分阶段解封。

上海全市9000多家规模以上工业企业中，已有4400多家复工。复工率最高的临港新片区昨天披露，区内315家规上工业企业中有301家复工，复工率达95.6％。

不过，复工企业的人力和产能并未全面恢复。临港目前员工返岗率为69％，整体产能利用率约45％，其中集成电路行业实现满负荷生产，汽车产业链配套企业约为50％，新能源汽车行业仅为46％。电动车巨头特斯拉工厂产能约恢复45％，低于中国国企上汽临港的50％。

上海前天起分阶段推进复商复市，家乐福、山姆会员店、盒马等大型超市和卖场陆续恢复实体店运营。不过，中小企业和零售餐饮业复工进度依然迟缓。

部分商家未接获复工通知 员工被封闭在小区

《联合早报》向面包物语（BreadTalk，在中国大陆称面包新语）等三家新加坡餐饮业者了解，他们在上海的门店尚未收到恢复运营的通知，多数员工也仍被封闭在小区，无法返岗。

餐馆老板李宝财告诉本报，他居住的松江区九亭镇早已实现社会面清零，但居民每两天只能外出一次，每次四小时；再加上跨区交通尚未重启，他和员工都难以返回设在静安区的餐馆。

上海2500万人口中，目前已有1944万人处于风险最低的防范区内，但他们仍未被允许跨区活动。李宝财预计，餐馆可能要等到6月中下旬才能重开。

员工返岗难，也为上海商场重开带来挑战。网传聊天记录显示，市中心新天地的K11商场接上海市商业委通知，要求在本周恢复经营，同时维持闭环管理状态。为此，多家商铺被要求在周五（20日）开门，并打开灯光照明，“有没有客人无所谓，但要呈现一个营业的状态”。

据本报了解，K11商铺尚未收到复工通知，目前商场内仅有几家保供餐饮企业在闭环经营。