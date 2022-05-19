《华尔街日报》：东航空难黑箱数据显示 客机遭人蓄意操纵直坠

（华盛顿／北京综合讯）中国东方航空飞行事故仍在调查中，有美国媒体报道称黑箱数据表明，这架波音737-800客机是在人为蓄意操纵下笔直坠落。中国民航局昨天（5月18日）回应称，已向美国国家运输安全委员会调查人员核实，对方表示未向任何媒体公布有关调查信息。

《华尔街日报》前天引述了解初步评估事故原因的消息人士称，从黑箱中恢复的数据表明，客机当时按照驾驶舱内某人的指示行事，即驾驶舱内或有人控制了这架飞机，并做出致命下降的动作。消息人士还说，中国当局还未向美国同行表明官方决定何时可能公布事故调查结果。

报道称，事故调查机构可能需要大约一年或更长时间，才能公布事故原因和促成因素的最后结论。

据央视新闻客户端和《环球时报》消息，美国调查人员称他们严格按照《国际民用航空公约》附件13的框架要求，与中国民航局开展合作，并将根据需要继续为查明事故原因提供专业技术支持。

美国国家运输安全委员会派出的工作小组上月2日抵达中国，由授权代表及技术顾问一行七人组成，他们参加由中国民航组织的东航飞行事故调查。

根据《国际民用航空公约》，美国作为国际民航组织成员国和波音737-800客机的设计制造国，可以到中国参与事故调查，主要职责是从飞机设计制造的角度，为中方调查分析事故原因提供技术支持。

美国国家运输安全委员会主席詹妮弗·霍门迪（Jennifer Homendy）上周二（10日）接受路透社采访时说，到目前为止，调查还没发现任何需要采取紧急行动的安全问题。

东航一架载有132人的波音737-800客机，3月21日执行昆明至广州航班任务时，在广西梧州坠毁，机上乘客和机组人员全部遇难。在此之后，网络流传多种关于飞机失事原因的猜测，中国官方则多次辟谣。

针对航班机组曾在失事前挂出表示非法干扰紧急代码的传言，东航集团宣传部部长刘晓东在3月25日的发布会上予以否认，称失事航班失联前通讯一直正常，机组没有挂出任何紧急代码。

另外，关于班机副驾驶疑为自杀式驾驶等传言，中国民航局航空安全办公室副主任吴世杰在上月20日在发布会上说，这些谣言严重误导社会公众认知，干扰事故调查工作，已涉嫌违法。

空难事故调查目前仍在进行。中国民航局昨天重申将继续与参与调查的各方保持密切沟通，科学严谨有序地开展事故调查工作，并按照《国际民用航空公约》和政府信息公开相关要求，及时、准确发布事故调查情况进展和相关信息。