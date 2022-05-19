实现社会面清零 上海低风险防范区居民 可分批限时外出采买

上海宣布实现社会面清零后，以郊区为主的低风险防范区居民陆续接到可以在特定时间短暂外出的通知，卖场昨天（5月18日）起也出现采买人潮。但有居民反映，小区开放外出购物名额、时间有限，更担心外出有风险，因此仍选择团购、网购方式为主，未在第一时间外出。

根据上海卫生健康委员会网站昨天通报，前天的新增本土感染者855例、死亡三例，疫情持续回落。

上海海关副关长柳波昨天在疫情防控发布会上提出，将为集成电路、生物医药、汽车制造开通全产业链绿色通道。上海市公安局微信公号昨天则公告，确实需要驾车离沪的人员，可以申请离沪证明，自申报的出发之时起六小时内有效。

根据澎湃新闻报道，上海逐步解封后，周一、周二停靠虹桥火车站的列车单日增加至12班，相较于疫情严峻时单日四班，载运量大幅提升。报道援引虹桥火车站工作人员统计，有约1万3000人从虹桥火车站搭车离开上海。

昨天上午，中国社交平台上流传许多虹桥车站内外，排队人潮水泄不通的视频与照片，也有网民忧心“离沪潮”人群聚集会增加返乡传播病毒风险。

担心群聚风险 有居民继续网购观望

在上海分阶段复商复市后，以郊区为主的低风险防范区居民陆续接到可在特定时间短暂外出的通知。昨天起也有不少民众在社交网站分享外出的视频，多地卖场出现采买人潮。

不过，为了控管外出人数，许多地区都传出采取分流措施。根据网传居民群组对话，同一个行政区，不同社区可外出时间并不相同，不同行政区发放的通行证使用规定也不尽相同。

居住在闵行的室内设计师小艾接受《联合早报》采访时说，他在前天收到居委会通知，可在周五下午凭通行证外出采购，而邻近几个小区收到的通行证则错开在周四、周六外出。

但他说，小区开放外出购物名额、时间有限，且看到许多人集中外出购物，令他担心又会有群聚风险，因此仍计划透过团购、网购物资，暂时不会外出。他苦笑道：“被关了快两个月，现在看到人群反而会怕。”

根据上海市官方公布的第一阶段措施，本周一至周六要持续减少封控区、管控区人数，防范区有序放开、有限流动、有效管控，全市保持低水平社会活动。

因此，除了防范区居民得分批外出购物，上海多地居民昨天持续在社交平台微博留言，表示至今无法步出小区，有的地方仍处在“静默状态”，连网购物流都受限制。

上海市卫生健康委副主任赵丹丹昨天在疫情防控发布会指出，目前上海正处于巩固清零攻坚成果阶段，虽然已实现社会面清零，但风险人群中发现阳性感染者的风险依然存在，“降新增、防反弹”压力仍然很大。

他表示，如出现零星新增阳性感染者，就需要做到“快、准、管”，从严从紧抓好疫情防控，认真做好流行病学调查，迅速开展应急处置工作。

四川天津成疫情新热点

另一方面，北京全市前天新增感染者67例，略有攀升；四川、天津成为新一波疫情热点。

综合中新社、环球网报道，四川广安市近九天来已累计报告感染者近800例，疫情更外溢至重庆与广东深圳市。上月才刚实现清零的天津，17日又新增本土感染者55例，并宣布全员核酸检测，展开新一轮抗疫措施。