美起诉一公民与四中国国安员涉间谍活动

（华盛顿／纽约综合电）美国司法部说，一名美国公民和四名中国国家安全部官员被控监视在美中国异见人士、人权领袖和民主活动人士。

综合路透社和美国之音报道，美国布鲁克林法院的起诉书显示，73岁的纽约皇后区居民王书君和四名中国国安部官员贺锋、纪杰、李明和吕可清（译音）涉嫌在美国参与间谍和跨国压制活动。王书君于3月16日被捕，晚些时候将被传讯，如果罪名成立，他将面临最高20年的监禁。四名中国国安官员仍然在逃。

起诉书也显示，王书君是知名学者和作家，在皇后区帮助建立反对中国现行政权的民运组织。

但至少自2011年起，王书君就利用自己在侨民和异见人士社团的身份，为中国国安部秘密收集著名活动人士和人权领袖的信息。

王被指以加密通讯方式 与四名中国国安官员沟通

四名中国国安部官员都是王书君的联络人，他们指使王书君以香港民运、台独、新疆与西藏活动人士等作为目标，获取重要的事件信息。

起诉书指控，王书君通过加密通讯应用程序和电子邮件等方式，与四名官员沟通，经常将所收集的信息记录到电子邮件“日记”里供国安部查阅。这些“日记”包括王书君与知名异议人士的私人谈话以及人权组织的活动细节。王书君的家中检获大约163篇“日记”。在他报告的人员里，至少有一名香港民运人士被中国大陆逮捕。

美国助理司法部长奥尔森说：“我们不会容忍中国或任何威权政府向我国公民施压。这些指控表明，司法部将坚定不移地把所有试图压制美国境内不同政见、阻止我们的居民行使其合法权利的违法者绳之以法。”

王书君毕业于山东大学历史系，1994年在知名历史学家唐德刚的引荐下，赴美国哥伦比亚大学东亚研究所访学，后加入美国籍。

他在2006年参与成立纪念胡耀邦赵紫阳基金会，于2021年起任基金会副会长。

在2017年，他获颁世界华商投资基金会主办的“世界杰出华人奖”。王书君长期从事战争史研究，出版过《二次大战风云录》等书籍。