台学者：台成为中俄与印太战略对抗点 台海战事或提前爆发

台湾智库咨询委员赖怡忠提出，2019年香港反修例运动与今年乌克兰战争引发国际地缘政治剧烈变化，令台海发生战争的概率变得非常高，时间更可能比外界预期的更近。外界近期预测台海爆发战事的时间，已从2027年提前到2024年与2025年间。

美国总统拜登昨天（5月20日）开启的亚洲行除了访问韩国、日本，重点便是出席四方安全对话（QUAD）并提出印太经济框架（IPEF），中国频频发声表达不满，也凸显区域强权竞逐局势。台湾学者分析，受到香港、乌克兰情势变化，欧美与中俄对垒局面明确，台湾则成为中俄与印太战略的对抗点，台海战事爆发可能性提高，更可能提前至2024年、2025年之间发生。

拜登访问亚洲前，中国外长王毅与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪接连对台湾问题提出警告，也昭示台湾问题无疑成为这次拜登亚洲行期间，牵动区域强权竞逐的热点。

台湾中央研究院社会学研究所昨天举办研讨会，探讨台湾、香港、乌克兰在地缘政治夹缝下的挑战与抵抗韧性。

台湾智库咨询委员赖怡忠在会中提出，2019年香港反修例运动与今年乌克兰战争引发国际地缘政治剧烈变化，令台海发生战争的概率变得非常高，时间更可能比外界预期的更近。

他认为，特朗普政府上台后，对国家安全战略的对华政策做出根本检讨，将美中关系定义为竞争性关系，随后对华态度转趋强硬。

当时，欧洲不论是基于对特朗普个人的厌恶或是其他因素，对华政策并未跟上美国，但在2019年香港反修例运动后，欧洲国家对华态度连带产生变化。

赖怡忠指出，中国在2020年陆续提出自力更生、双循环等经济策略，乃至出现东升西降论述等，让欧洲认识到，中国对国际体系、西方社会的理解出现与过去不同的定性，对本身国际角色也出现本质上的变化。这令欧洲对华态度逐渐转向与美国一致。

他接着说，随着中俄在今年北京冬奥期间共同发表联合声明，强调“友好没有止境，合作没有禁区”，以及反对印太战略、QUAD、美英澳三方合作、抨击北约，并对民主体制、国家治理体系提出与西方相异的态度等，加上后续俄乌战事爆发，中俄与美欧间的对立不再仅止于意识形态与价值差异，而是更进一步升级到欧亚大陆国家与海权国家的对垒。

赖怡忠认为，在这种情势下，台湾将成为中俄对美日澳印太战略的对抗点，而台湾必须从乌克兰经验中借鉴的，不仅是如何“不输”，而是要如何“打赢”，才能在和平谈判中确保有利位置。

大多数台湾民众认为 北京不会在短期内攻台

他也在问答环节提到，外界近期预测台海爆发战事的时间，已从2027年提前到2024年、2025年，正是台湾大选时。因此，台湾要先度过这一关，不仅要处理军事上如何抵抗，更要思考如何支持军事抵抗，包括如何过渡到动员体制、戒严等。

对于台湾有多少时间准备战争，中研院社会所研究员吴介民则提出，台湾怎么准备都不够，但要开始、马上准备。不过，从过去中研院社会所中国效应研究小组的调查资料来看，绝大多数台湾人民都认为北京不会在短时间内打台湾，“这要做充分沟通，政府有非常大的责任”。

另一方面，台湾经济民主连合智库主权外交国防组召集人宋承恩在会中提到，从俄乌战事经验来看，欧美援助乌克兰重要的国际法源依据是联合国大会决议承认乌克兰的领土主权，但台湾若面对战争，国际如何认定台湾的“国家地位”，将影响后续外国如何涉入，这也是台湾必须面对的一大困境。