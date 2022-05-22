英媒：为增强区域影响力 传中国与两太平洋岛国谈判安全协议

据报道，北京与基里巴斯的谈判取得最多进展。基里巴斯距离美国印太司令部所在的夏威夷3000公里。此外，中国也疑似在跟至少多一个太平洋岛国磋商。据美官员说，被怀疑进入这个名单的包括汤加和瓦努阿图。

（伦敦／北京综合讯）美国及盟国官员透露，继与所罗门群岛缔结安全合作协议后，中国正与另外两个太平洋岛国就签署类似的安全协议进行谈判，以期增强在太平洋地区的影响力。

据英国《金融时报》报道，官员说，北京与基里巴斯的谈判取得最多进展。基里巴斯距离美国印太司令部所在的夏威夷3000公里。

除了基里巴斯，中国也疑似在跟至少多一个太平洋岛国磋商，有关协议涵盖的内容，将跟中所两国安全合作协议大同小异。美国国务院一名官员说，被怀疑进入这个名单的包括汤加和瓦努阿图。

报道说，中国前天刚与瓦努阿图达成协议，为卢甘维尔的一个国际机场进行升级改造。卢甘维尔二战期间是美国重要的军事基地。

澳大利亚和美国已公开表示反对中国与所罗门群岛达成的协议。尽管中所协议的最终版本尚未公开，但3月份发布的草案版本显示，中国军舰有望获得距离澳大利亚海岸线仅2000公里的安全港，可能还可以向所罗门群岛派遣警察甚至军队。

有评论形容这是二战结束以来澳大利亚外交在太平洋地区的最严重失败。中澳关系近年不断恶化，澳大利亚前总理陆克文一周前说，如果中国官员真的想要重新设定与澳大利亚的关系，他“想不出比他们刚刚在所罗门群岛所做的更愚蠢的事情了”。

一名美国官员说，为了在太平洋岛国建立“战略据点”，中国将目光投向基里巴斯已经有好一段时间了，两国也就此进行了数年断断续续的讨论。

虽然中国与斐济、巴布亚新几内亚都签署了双边安全协议，但外交官和安全官员认为，中国与所罗门群岛的协议意义更为深远，中国还可能对基里巴斯抱持更大的雄心。

专家分析称，过去20年来，中国的军事能力有了显著提升，若北京与基里巴斯签署安全协议，意味着中国的空军和海军能在相对靠近夏威夷的位置设立立足点，取得重要战略优势。

美国国务院官员认为，北京似乎在全球范围内努力扩大他们能以军事或准军事方式开展活动的地方，因此华府将认真看待中基两国安全协议谈判的任何进展。

中国外交部没回应有关新闻

中国外交部没有回应置评请求，基里巴斯外交部则否认政府正与“任何伙伴进行安全协议谈判”。

但基里巴斯在野领袖兰伯恩说，虽然她不知道有这样的谈判，但她认为，基里巴斯是中国在太平洋地区建立军事存在的下一个目标，基里巴斯与北京关系的迅速升温也让当地人民感到担忧。

基里巴斯2019年与台湾断交转而与北京建交后，两国合作关系持续升温，北京去年制定了升级计划，提升基里巴斯偏远岛屿坎顿环礁的简陋机场和桥梁。北京也在基里巴斯设有太空追踪站，但在2003年基里巴斯转而承认台湾后便停运，外界也在关注这座追踪站何时将恢复运营。