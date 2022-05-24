中国省会及大城市将设步行15分钟核酸采样圈

上海严格封控造成次生灾害至今仍受舆论批评。中国国家卫健委昨天提出，要在群众基本医疗和生活不受影响的情况下控制疫情，不搞一刀切，同时也宣布将在省会及千万人口以上城市建立步行15分钟的核酸采样圈，以便民众定期检测。

中国国务院联防联控机制昨天下午举行发布会，国家卫生健康委员会新闻发言人米锋在会中说，现有本土确诊病例和无症状感染者连续27天下降，但又有新的本土聚集性疫情发生，疫情防控形势依然严峻复杂。

因此，要完善常态化监测机制，省会和千万级人口以上城市建立步行15分钟核酸“采样圈”，方便民众就近就便进行核酸采样。

中国国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红本月13日曾指出，这项工作已在杭州、深圳等城市正在积极开展，各地也在进行积极探索扩大核酸检测采样队伍。

国家卫健委：防控措施不搞简单化和一刀切

上海3月底以来采取严格封控措施，却衍生民众就医困难、物资短缺等次生灾害，至今仍饱受批评，也一度造成其他疫情升温省市出现物资抢购潮。

米锋昨天则表示，要健全完善分类救治体系，建立梯度收治和双向转诊机制，提前规划准备定点医院、方舱医院、集中隔离点等，避免医疗资源挤兑。也要努力在民众基本医疗和生活不受影响的情况下控制疫情，依法依规落实各项防控措施，不搞简单化、一刀切。

他还说，要以老年人为重点，有序推进冠病病毒疫苗同源和序贯加强免疫接种。

根据中国国家卫健委网站公告，中国大陆前天共新增本土感染者802起。

其中，上海单日新增染疫数下降至558起，当天也进入“常态化防控转化”阶段，处于低风险“防范区”的居民得以在指定时间外出。

上海市大数据中心副主任朱俊伟昨天则宣布强化落实“扫码通行”防控措施，民众出入公共场所须凭“随申码”绿码和48小时内核酸检测阴性证明；出入居民小区，须凭“随申码”绿码；有紧急就医等特殊情形的除外。拒不执行造成疫情传播将被追责。

北京疫情则持续升温，前天共新增本土感染者99起，为本轮疫情新高。

根据《北京商报》报道，北京全市16个行政区中，现有六个区要求居家办公，涉及人口达1180万人，超过全市常住人口2188万6000人一半。

北京市政府新闻发言人徐和建昨天进一步提出，居家办公人员要主动向居住地所在社区报备，统一纳入社区防控体系，服从社区管理，加强健康监测，落实检测筛查要求。

北京考虑对外籍派驻人员缩短入境隔离时间

不过，《南华早报》昨天引述两名消息人士指，由于不少外商反映，严格的入境措施防碍外籍派驻人员赴中国工作，北京市正考虑放宽入境隔离时间。某些跨国公司代表已接获在酒店隔离由10天减至七天，居家隔离维持七天的简要措施介绍。

北京市政府本月4日曾宣布，根据奥密克戎毒株潜伏期短、临床症状较轻的特点，当天起调整缩短入境隔离时间为“10天集中隔离＋七天居家隔离”。

根据当时的公告，入境人员10天集中隔离期满后，若目的地在北京，需闭环转运至社区实施七天居家隔离。在北京无固定居所、不具备居家隔离条件的人员，继续实施四天集中隔离；若目的地不在北京，则需继续实施四天集中隔离，之后才可离开北京。