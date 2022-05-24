47%死者确诊三天内不治 医学专家：台防疫医疗体系出问题

台湾染疫死亡的平均时间是4.2天，其中近半在确诊三天内不治。疾管局前局长苏益仁说，台湾染疫死亡个案从确诊到死亡时间偏短，说明防疫和医疗体系都出了问题，包括延迟诊断、给药不及，以及医疗量能不足。

台湾昨天（5月23日）新增40名染疫死亡者，包括两名没有慢性病历的幼童，其中一岁男童在午睡昏迷，送院途中身亡。目前47%的死者在确诊三天内去世，医学专家认为台湾的防疫体系出问题。

台湾中央流行疫情指挥中心昨午公布新增6万6283起确诊病例，病例在5月19日出现单日新增9万零378起的小高峰之后，连续四天下降，一般认为最大因素是周末核酸检测（PCR）采检量减少。

指挥官陈时中说，周末确诊数下降不代表疫情高峰已过，但没有持续往上暴冲，他评估“目前为止是控制得宜”。

不过，昨天公布的染疫死者中，一半是在确诊后两天内死亡，或死后采检确诊；从4月以来的583名死者中，超过三成在确诊后两天内死亡。

疾管局前局长苏益仁说，台湾染疫死亡个案从确诊到死亡时间偏短，说明防疫和医疗体系都出了问题，包括延迟诊断、给药不及，以及医疗量能不足。

陈时中在记者会受询时进一步公布，台湾染疫死亡的平均时间是4.2天，其中47%在确诊三天内身亡。

昨天公布的40起死亡病例中，最令人关注的是两名幼童。其中一岁儿童为今年最年幼的死亡个案。

指挥中心医疗应变组副组长罗一钧说，这名男童的家人发现他在午睡时昏迷，送院急救时，不幸在途中身亡且四肢发紫。法医没发现外伤或瘀青，冠病采样检测后确认染疫，判定死因是冠病导致。

同样没有慢性病历的三岁男童，发烧超过38摄氏度，抗原快筛检测呈阳性，到医院采检PCR确诊；隔天高烧至41.3度，送急诊后发现肺炎和脑水肿，发病五天后不治身亡，判定为脑炎合并神经性休克。

目前台湾累计14起儿童重症，其中五起是冠病引发的脑炎致死个案。除了昨天公布的两名男童，还有媒体已报道的四岁女童、10岁男童染疫死亡待审个案，都是冠病并发脑炎的病例。

针对连日出现儿童脑炎的死亡确诊个案，罗一钧表示，目前观察到儿童脑炎较多的地区，只有台湾和香港，邻近的日本、韩国没有看到类似报告。

他说，此现象是否与华人的遗传、代谢或环境因素有关，尚待进一步研究，台湾专家正考虑跨院进行探讨。

台湾家长殷切期盼的辉瑞BNT儿童疫苗，从明天起开打。许多家长抱怨系统塞爆难预约，陈时中受询时称，为五岁至11岁接种的辉瑞BNT疫苗有77万剂，“一定够打”。

针对六岁以下儿童的疫苗，发言人庄人祥则表示，莫德纳疫苗在美国已提供六岁以下的临床试验资料，会请美国提供相关资料。台湾订购的2000万剂莫德纳也包括此额度，初步考虑使用半剂量，若一切顺利，有望在7月后为六岁以下幼童施打。

截至昨天，台湾疫第二剂覆盖率是81.35％、追加剂达64.25％。另外，为长者和高危者提供的第四剂疫苗已接种2608剂；六至11岁则已接种23万人。

（记者是《联合早报》台北特派员）