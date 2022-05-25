在广州会见王毅 巴切莱特：将讨论敏感重要人权议题

王毅强调，巴切莱特的行程是“正本清源之旅”。外媒报道，巴切莱特前天和外国驻华外交官员举行闭门视讯会面时，强调她到中国不是进行“调查”，此行旨在促进、保障和尊重人权，并表明“设定高期望将带来失望”。

联合国人权事务高级专员巴切莱特前天会见中国国务委员兼外长王毅时表明，将就“敏感重要的人权议题进行讨论”；王毅则强调，巴切莱特的行程是“正本清源之旅”。

较早前，美国和七国集团外长都敦促中国让巴切莱特的访问“不受限”。彭博社和法新社昨天引述消息人士报道，巴切莱特前天（23日）和外国驻华外交官员举行闭门视讯会面时，强调她到中国不是进行“调查”，此行旨在促进、保障和尊重人权，并表明“设定高期望将带来失望”。

巴切莱特23日抵华，对广州和新疆展开为期六天的访问。联合国人权高级专员办公室和中国外交部前晚和昨早分别发文，公布巴切莱特抵华23日在广州会见王毅的消息。

巴切莱特在人权高专办简短的贴文中指出，“我们将就敏感重要的人权议题进行讨论，我希望此次访问能协助我们合作推进中国和全球的人权”。

将采取闭环方式访问

巴切莱特将到访广州，以及新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐和喀什，并且会见中国中央和地方政府的高级官员、民间社会组织、企业代表和学术界人士，以及在广州大学对学生演讲。人权高专办和中国官方对巴切莱特的具体行程高度保密，并未公布她何时前往新疆，也没有提前公布她即将会见的人员名单。

受疫情影响，巴切莱特采取闭环方式进行访问，没有记者随访，消息主要通过中国和人权高专办官方发布。

本月以来，多个人权组织敦促巴切莱特加强对中国施压，并质疑此行的透明度。全球200多个人权团体和非政府组织本月初发表联合声明，呼吁巴切莱特暂缓访华，“以避免落入中国大外宣的陷阱”。

中国外交部昨早发新闻稿称，此次人权高专访华应是一次“增进了解之旅”“加强合作之旅”，以及“正本清源之旅”。

王毅不点名批评欧美国家，称一些国家和反华势力在国际上“大肆散布涉华虚假信息，对中国进行无端攻击抹黑”，目的是借人权问题“围堵打压中国，把人权问题政治化、武器化”。

王毅强调，中国的人权发展“经得起历史检验”，中国希望通过此访“正本清源，用事实真相说话，让谣言谎言不攻自破”。

透露将访问“拘留中心” 安排独立于官方行程会议

据彭博社和法新社报道，巴切莱特23日和外国驻华外交官员视讯会面时，透露将访问新疆的“拘留中心”（中国称新疆职业技能教育培训中心），并已安排了独立于中国官方行程的会议。

巴切莱特将在会后发布有关新疆的报告，但这份报告并不是人权高专办去年12月预示将发布的新疆人权报告。巴切莱特并未进一步说明报告发布日期。

报道称，美国驻华大使伯恩斯和英国驻华大使吴若兰（Caroline Wilson），参加了与巴切莱特的视讯会议。

伯恩斯在会上对中国的人权记录，以及试图操纵此次访问行程的行为“深表关切”。吴若兰则在推特贴文称，她在会上强调了访问“不受限”的重要性。

中国外交部发言人汪文斌昨天批评美国和英国，“不遗余力地干扰破坏，对高专访问指手画脚，为访问设立种种条件和障碍”。

中国外交部昨天也就新疆人权议题举行线上记者发布会，新疆维吾尔自治区政府新闻发言人徐贵相在会上火力全开，抨击西方主流媒体继续就新疆议题“发表歪曲事实的不实言论”，并对这些报道“表示不齿”。

针对有关巴切莱特行程的提问，徐贵相没有透露详情，仅重申巴切莱特将适时向媒体公布参访情况。