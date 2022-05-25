王毅本周访所罗门群岛 并签署中所安全协定

（霍尼亚拉／北京综合讯）中国国务委员兼外交部长王毅本周将访问所罗门群岛，并签署受美国、澳大利亚等国批评的中所安全协定。

综合路透社和法新社报道，所罗门群岛政府和中国驻所罗门群岛大使前天证实王毅将到访。所国总理索加瓦雷发声明说，王毅将率领一支近20人代表团到访，并形容王毅此行是促进所中关系的里程碑。

索加瓦雷说，他期盼“与北京进行富有成效的接触”，并说中国是“我们历史非常关键时刻的重要发展伙伴”。

王毅将在所国首都霍尼亚拉停留一天，参加会议并拜访索加瓦雷，还将与所罗门群岛外交部长马内莱举行联合记者会。

所罗门政府说王毅这次访问的重点，是两国政府签署一系列关键的双边协议。该国政界人士还说，所国本周还可能与中国签订贸易协议。

报道称，王毅此次将签署西方国家关注的中所安全协议。西方国家担心，这将让中国把军事力量投射到太平洋。

澳洲新总理阿尔巴尼斯：协议将“降低澳洲安全感”

所罗门群岛距离澳洲约2000公里，中所安全协议因此成为澳洲大选竞选期间的重要议题。新总理阿尔巴尼斯说，这项协议将“降低澳洲的安全感”。

根据早前外泄的草稿文件内容，中所安全协议将允许中国军舰在所罗门群岛停靠。北京已表明中所安全协议不会影响地区安全，只涉及所国国内警务。

另据中国外交部官网消息，王毅将于本月26日至6月4日到访所罗门群岛、基里巴斯、萨摩亚、斐济、汤加、瓦努阿图、巴布亚新几内亚、东帝汶等八国，并将应邀对密克罗尼西亚联邦进行“云访问”，同库克群岛总理兼外长、纽埃总理兼外长举行视频会晤，并在斐济主持召开第二次中国—太平洋岛国外长会。