中国外交部副部长 乐玉成传将调任国家广播电视总局

乐玉成原本被视为中国下一任外长的热门人选。分析人士指出，若乐玉成晋升为正部级局长，他很可能将同时担任中宣部副部长职务，并在中共二十大进入中央委员会；若乐玉成平调为副局长，就意味着他的仕途上升空间已显著缩窄。

香港媒体报道称，中国外交部副部长乐玉成将调任中国国家广播电视总局，但港媒对乐玉成将出任局长或副局长说法不一。

乐玉成原本被视为中国下一任外长的热门人选。分析人士指出，若乐玉成晋升为正部级局长，他很可能将同时担任中宣部副部长职务，并在中共二十大进入中央委员会；若乐玉成平调为副局长，就意味着他的仕途上升空间已显著缩窄。

《南华早报》和《星岛日报》昨天（5月26日）相继引述消息人士，报道乐玉成即将调往广电总局的消息。《南华早报》消息称，乐玉成将升任广电总局局长，晋升为正部级官员。《星岛日报》则称乐玉成料将出任副部长，仍为副部级。

乐玉成今年59岁，是中国外交部排名第一的副部长，分管日常外交业务工作，也是副外长中唯一的中共中央候补委员。现任中国外长王毅已在任近10年，年龄超过68岁。

乐玉成2018年从中共中央外事工作领导小组办公室副主任调任外交部副部长时，已经被视为下任外长的大热门。

《南华早报》分析认为，北京正试图在与美国及其盟友的舆论战中巩固阵地。乐玉成虽然没有传媒或宣传方面的经验，但近年频繁就中国的外交立场公开发言。

中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京2月在北京举行会谈后，由乐玉成向中国官媒介绍会谈成果。他当时表明：“中俄关系上不封顶，没有终点站，只有加油站。”

现任广电总局局长聂辰席今年7月将满65岁退休年龄，他也是现任中共中央宣传部副部长，以及十九届中央委员。不过，《星岛日报》报道指出，乐玉成未必是聂辰席的接班人选。此次外调意味着乐玉成将无缘晋升为外长，目前暂不清楚他淡出外交系统的原因。

分析人士告诉《联合早报》，按照惯例，若乐玉成升任广电总局局长，他很可能将担任中宣部的副部长，并在秋季的中共二十大获得中央委员席位。这代表他的仕途仍在“往上走”。

若乐玉成担任广电总局副局长，则意味着他的仕途受挫，下来难有晋升的空间。分析人士解释，外交部副部长和广电总局副部长虽然属于平调，但部委的规格高于总局，广电总局副局长在政坛中的地位，比外交部副部长来得低。

若港媒报道属实，乐玉成此次调动也将牵动下一届外长人选的布局。除了乐玉成，中共中央外办副主任刘建超和国台办主任刘结一也被视为下任外长的热门人选。

乐玉成毕业于南京师范大学俄罗斯语言文学系，外交生涯从1986年开始，在外交部苏联东欧司工作。他曾两次在中国驻莫斯科大使馆任职，后来在2013年担任驻哈萨克斯坦大使，并在2014年担任驻印度大使。

乐玉成在2016年任中共中央外事工作领导小组办公室副主任，并在2018年担任外交部副部长。

（记者是《联合早报》北京特派员）