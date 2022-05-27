台单日新增冠病死亡病例首次破百

台湾染疫死亡病例新增104起，首次破百，中重症也激增333起，双双改写单日新高，染疫致死率也已攀升至千分之一。专家和指挥中心都认为，台湾疫情已进入高原期，估计至少维持一个月。

中央流行疫情指挥中心昨天（5月26日）公布新增8万1907起冠病病例，指挥中心发言人庄人祥说，104起死亡病例的年龄介于未满五岁至90岁以上，其中49人未接种疫苗。

医疗应变组副组长罗一钧医生具体说明，死亡病例中包括两名幼童，为日前公布的4岁脑炎重症女童和1岁肠道闭锁重症女童，死因分别是脑炎并多重器官衰竭、败血症休克。

继前天通报76起死亡病例，连续两天改写单日新高后，台湾至今累计1658人染疫死亡。以162万7494名确诊者的最新数据计算，染疫致死率已攀升至千分之一。

昨天通报的333起中重症病例，包括242起中症和91起重症个案。罗一钧最近曾解说，中症一般指出现肺炎、血氧下降等症状者；重症则是须住加护病房，并出现急性呼吸窘迫、败血症等症状者。

据统计，台湾已累计16起儿童重症个案，当中七人死亡，分别是五起脑炎、一起败血症、一起家中死亡。

昨天是“快筛阳即确诊”全民适用第一天，只要抗原快筛（ART）呈阳性，经过医务人员判定即可列为确诊病例；除非有疑虑或住院需求，才另外安排核酸检测（PCR）。

这项新措施能避免民众到医院大排长龙做核酸检测，也将有效缩短老弱民众领药的流程。新北市长侯友宜从4月底以来，几乎天天呼吁尽快实施，前天在面簿贴文感叹“怎么救命政策却要像挤牙膏一般”。

经历上月底至本月中的快筛试剂短缺乱象，市场供应现在已追上，台湾行政院昨天公布免费发放快筛试剂，预计80万人受惠，包括低收入、中低收入户每人五剂，长期照顾服务机构（简称长照机构）住民每人三剂。

另外，全台各县市前天起陆续开放施打辉瑞BNT儿童疫苗，安排学校、医院和诊所三个管道接种，但医院和诊所名额有限，各地都有家长提前为孩子排队，甚至有焦虑的家长在凌晨4时就去排。

针对疫情展望，指挥官陈时中认同好些专家的说法，认为疫情已进入平稳的高原期，并表示根据海外经验，估计高原期会维持一个月。

他说，这波疫情的人口染疫率的上限估计是20%，不排除最终三成人口染疫。

据内政部统计数据，台湾截至4月底的最新人口数是2321万5015人。目前162万余人染疫占7%人口，两成人口即464万人，三成人口则是694万人。

（记者是《联合早报》台北特派员）