河南四家村镇银行无法提现 数百人上街要拿回资金

（北京综合讯）中国河南省四家村镇银行的存款出现提现难问题，据报本周有数百人走上街头要求拿回数以百亿计的资金。

彭博社引述六名不具名的知情人士报道，河南郑州市的银行保险监督管理委员会外本周一（5月23日）聚集了数百名抗议者，举有“还我积蓄”的字牌，要求当局保障数百亿人民币的金额能顺利归还投资者。当地警方过后驱散人群。

中国银保监会在书面回应彭博社提问时说，经调查后发现，河南四家村镇银行无法提现的原因是，股东河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，涉嫌违法犯罪。知情人士透露，涉及资金有至少数百亿人民币。目前调查仍在进行中，尚不清楚涉及资金是否有损失。

据《每日经济新闻》上周报道，上述提现难问题涉及禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。

另据新华社报道，中国银保监会有关部门负责人透露，四家村镇银行的股东河南新财富集团涉嫌违法犯罪，公安机关已立案调查。上述负责人说，目前四家村镇银行营业网点存取款业务正常开展，凡依法合规办理的业务均受到国家法律保护。银保监会与人民银行将密切配合地方党委政府和相关部门，严惩金融犯罪，依法保护广大金融消费者合法权益。

银保监会与人民银行提醒金融消费者，办理金融业务选择正规渠道，不被“高息”“高收益”等虚假宣传误导，不轻易将资金委托给第三方代办，防止上当受骗。

据报道，银保监会近日与人民银行持续关注河南四家村镇银行线上服务渠道关闭问题，已责成河南银保监局和人民银行郑州中心支行切实履行属地监管职责，密切配合地方党委政府和相关部门稳妥处置。