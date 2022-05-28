中国指布林肯对华政策演讲 散布虚假信息渲染中国威胁

中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上，对布林肯的演说表示“强烈不满”与”坚决反对”。他强调，中美关系要走出当前的困境，关键在于美国“必须摒弃零和博弈的迷思，放下围堵遏制中国的执念，停止破坏中美关系的言行”。

中国外交部昨天（5月25日）抨击美国国务卿布林肯的对华政策演说，是“散布虚假信息，渲染中国威胁，干涉中国内政，抹黑中国内外政策”，并对美国不寻求与中国冲突和新冷战的说法存疑。

受访学者分析，美国对华政策未出现根本转变，但拜登政府的对华政策总方针，比前任政府来得温和。

中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上，对布林肯的演说表示“强烈不满”与”坚决反对”。他强调，中美关系要走出当前的困境，关键在于美国“必须摒弃零和博弈的迷思，放下围堵遏制中国的执念，停止破坏中美关系的言行”。

布林肯前天（26日）在乔治华盛顿大学发表对华政策演说，称中国为“世界秩序最严峻的长期挑战”。汪文斌就此抨击美国“完全是颠倒黑白”，并称美国才是“国际秩序的最大乱源”。

汪文斌强调，任何国家都无权垄断民主人权的定义，无权充当教师，“打着人权幌子干涉别国的内政”。

美国总统拜登本月加速在印太地区的布局，包括展开首个亚洲之行、启动印太经济框架，以及举行“四方安全对话”（Quad）峰会。布林肯表明美国将“塑造北京周围的战略环境，以推进开放、包容的国际体系愿景”。

汪文斌批评美国炮制“印太战略”，裹挟地区国家围堵中国，“声称要改变中国的周边环境，是典型的拉帮结伙，不得人心，注定失败”。

针对布林肯提及台湾、新疆、香港和西藏，汪文斌说这些问题“纯属中国内政”。他警告美国“不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心，坚定意志和强大能力”。

布林肯在演说中八次重申中美的竞争关系；汪文斌回应说，美国口中说的是竞争，实际做的是泛化国家安全概念，大搞非法单边制裁，长臂管辖和脱钩，严重损害中国企业的正当权益，无理剥夺别国的发展权利，“这不是什么负责任的竞争，而是毫无底线的打压遏制”。

布林肯说美国不寻求与中国冲突和新冷战，不阻止中国发展，不阻止中国发挥大国作用，愿同中国和平共处。汪文斌回应说，中国对此“拭目以待”。

学者：布林肯未提出新对华政策

分析普遍认为，布林肯在演说中并未提出新的对华政策内容。

中国人民大学国际关系教授时殷弘接受《联合早报》访问时分析，布林肯基本上重申了拜登政府近一年半来愈益明确和系统化的对华战略。除了关键战略表述从原本的“竞争，合作，对抗”改为“投资、联盟、竞争”外，其新颖之处只在于三个月来俄乌战争使美国对华政策有了更显著的全球关联和全球涵义。

据《南华早报》报道，美国前驻华外交官员、基辛格中美关系研究所主任戴利（Robert Daly）形容，布林肯讲话的基调“具建设性”，并为中美关系降温。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江受访时则指出，与美国前国务卿蓬佩奥类似的综合性对华政策论述相比，布林肯的基调更温和务实。但中美的结构性矛盾不可能改变，此次演说不会对中美关系起多大的降温效果。

针对布林肯宣布美国将在国务院内成立一个“中国专项室”（China House），李明江相信此举是希望协调各部门的对华政策，但官方未说明这个机构的级别，以及如何建立跨部门机制，因此中国专项室将发挥多大作用仍有待观察。